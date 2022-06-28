Türkiye Gazetesi

Haftanın ikinci iş gününde dolar ve euro’daki hareketlilik vatandaşların gündeminde. Peki 28 Haziran 2022 Salı günü dolar düştü mü, yükseldi mi? 1 dolar kaç TL? Euro ne kadar? Dolar kaç TL? İşte detaylar...

28 HAZIRAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 16.5513 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 16.5445 liradan, satış fiyatı ise 16.5582 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.01'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 17.5241 TL'den yapan euro şu anda 17.4842 TL alış ve 17.564 TL satış fiyatına sahip.

Son dakika: Motorine büyük indirim geliyor! Petrol ve kurdaki düşüş pompaya yansıyacak: Motorine indirim mi geliyor? (28 Haziran 2022 güncel akaryakıt fiyatları) Akaryakıt fiyatlarındaki artış ve düşüş vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Brent petroldeki gerileme ve dolar kurundaki düşüşle birlikte motorine indirim gözüktü. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, salı gününü çarşambaya bağlayan gece 1 TL 50 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Peki motorine indirim mi geliyor? Motorine ne zaman ve ne kadar indirim geliyor? Benzinin litresine zam ya da indirim var mı? 28 Haziran 2022 Salı LPG, benzin ve motorin ne kadar, kaç TL? 1 litre benzin ne kadar? İşte akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri…

Son dakika: Altın fiyatları düşüşe geçti! Altın fiyatları bugün ne kadar? 28 Haziran 2022 tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Geçtiğimiz hafta Cuma günü BDDK’nın açıklamaları sonrası düşüşe geçen altın fiyatları yeni haftayla birlikte toparlanma sürecine girdi. 1000 liranın üzerinde işlem gören gram altın 970 TL’ye kadar geriledi. Çeyrek altın ise 1600 liraya kadar düştü. Vatandaşlar ise ‘Altın fiyatları düştü mü? Altın fiyatları neden düşüyor? Gram altın ne kadar?’ sorularını araştırmaya başladı. Peki 28 Haziran 2022 tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 28 Haziran Salı günü canlı altın fiyatları…