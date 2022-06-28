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Türkiye'de açlık sınırı 6 bin 391 TL oldu
28.06.2022 - 11:00 | Son Güncelleme: 28.06.2022 - 11:17
Türkiye Gazetesi
TÜRK-İŞ Araştırmasının 2022 Haziran ayı sonucuna göre; dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 6.391,17 TL’ye, Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 20.818,14 TL’ye, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 8.313,12 TL’ye yükseldi.
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878445 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/878445.aspx
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