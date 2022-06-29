Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Meclis gündeminde bulunan Ek Bütçe Kanunu Teklifine göre, Sınır Hattında Şedde ve Panel Çit Yapımı, Van 2. Kısım Güvenlik Duvarı ve Devriye Van Yolu Yapımı için 150 milyon lira ödenek ayrıldı. Sınır Fiziki Güvenlik Sistemleri için 65 milyon 493 bin lira, Sınır Aydınlatma ve Güvenlik Korucuları Teçhizat Giderleri için ise 100 milyon lira ek ödenek verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri için 170 milyon lira, geri gönderme merkezlerinin giderleri için de 200 milyon lira ek ödenek ayrıldı. Ek bütçede Türkiye’de yaşayan yabancıların sağlık giderlerinin karşılanması için bir milyar 250 milyon lira ödenek tahsis edildi.

YIL SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Öte yandan kaçak geçişlerin engellenmesi için Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Hakkâri'nin Yüksekova ilçesine kadar uzanan 560 kilometrelik duvarın, Van'ın Çaldıran ilçesindeki 150 kilometrelik bölümünün 40 kilometresi tamamlandı. Ek bütçeye konulan ödeneklerle özellikle Afganlılar ve Pakistanlıların kaçak göç yolunu kesmek için Van sınırına örülen duvarın 110 kilometrelik bölümünün daha yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

4 metre yüksekliğinde, 2 metre 80 santimetre genişliğinde ve 7 ton ağırlığındaki beton bloklar sınır hattına yerleştiriliyor.

Duvar çalışmalarıyla birlikte İran sınır hattında 250 optik kule inşa edildi ve bu kulelerin yüzde 95'i bitti.

Bir duvardan daha fazlası! Sınırımız en gelişmiş sistemlerle gece gündüz kontrol altında Türkiye-İran sınırının Ağrı bölümünde yer alan 83,6 kilometrelik sınır duvarı optik kuleler, termal kameralar ve sismik sensörlerle gece gündüz kontrol altında tutuluyor. Yüksek kontrol ile denetlenen sınırda göçmenlerin yanı sıra kaçakçılık, yasa dışı işler ve PKK'lı teröristlerin yurda girişi engellenirken, duvarla birlikte terör anlamındaki faaliyetlerde ciddi azalma yaşandığı belirtildi.