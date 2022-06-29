Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı’nın resmi tatil 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün aynı haftaya denk gelmesi ve iki tatil arasında kalan 13-14 Temmuz'un idari izin olarak açıklanması hem vatandaşları hem de turizmcileri sevindirdi. Şimdiden otobüs ve uçak biletleri tükenirken yollarda yoğunluklar başladı.

KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından söz konusu iki tatil arasında kalan 13-14 Temmuz'u idari izin olarak açıklamasıyla 9,5 günlük tatil, hem tatile çıkacakları hem de turizmcileri sevindirdi. Arife gününde yarım gün yıllık izin alan vatandaşların, 10 gün tatil yapması da mümkün oluyor.

HEM YABANCI HEM YERLİ TURİST

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresinİ bayram döneminde hem yerli hem yabancı turist talebinde canlılık beklediklerini ifade ederek, "Resortlarda hem yerli hem yabancı talebi dikkati çekerken, İstanbul otellerinde de yabancı ziyaretçiler açısından yoğunluk olacak." dedi.

YÜZDE 90 YOĞUNLUK BEKLENİYOR

Eresin, İstanbul'da ağırlıklı olarak Orta Doğu ve Körfez ülkelerinin yanı sıra İran, Almanya, İngiltere, ABD, Latin Amerika'dan girişlerde artış gözlendiğine işaret ederek, bayram döneminde İstanbul'da dolulukların ortalama yüzde 80-90'larda seyretmesini beklediklerini aktardı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nden (TÜRSAB) yapılan açıklamada, bayram tatilinin 9 güne çıkarılması ve bunun erken açıklanmasının turizm sektöründeki hareketliliğe pozitif yansıyacağı belirtilerek, "Vatandaşlarımız zaten planlamalarını ve izinlerini bu tarihleri dikkate alarak yapmıştı. Seyahat acentelerimiz de bayram dönemi için hem 4 gecelik hem de 7 gecelik tatil alternatiflerini tüketicilerin beğenisine sunuyor. Acentelerimiz vasıtasıyla bu bayramda yaklaşık 1 milyon kişinin tatile çıkmasını öngörüyoruz. Bu rakama ailelerini ziyaret edenleri de eklediğimizde sayı çok daha artıyor." ifadeleri kullanıldı.

Kurban Bayramı’nda servet kazanacaklar! İşte ünlülerin sahne ücretleri… Kurban Bayramı’na sayılı günler kala ünlülerin de bayram programı belli oldu. Pandemi sonrası sahne ücretlerini artıran ünlülerin alacakları ücretler dudak uçuklattı. Peki, hangi ünlü ne kadar kazanç sağlayacak? İşte ünlülerin bu bayram için konser tarifeleri…

Kurban Bayramı öncesi otogarda hareketlilik başladı Kurban Bayramı'na sayılı günler kala 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda hareketlilik başladı. Firma yetkilileri, vatandaşların biletlerini son güne bırakmamaları yönünde uyarıda bulunurken, ek sefer çıkaracaklarını söyledi.

Milyonların gözü Kabine toplantısında: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak Kabine yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak. Kritik toplantıda milyonlarca kişinin merakla beklediği Kurban Bayramı tatili için son karar verilecek. Toplantıda 4 günlük Kurban Bayramı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün aynı haftaya denk gelmesi sebebiyle, 13-14 Temmuz tarihlerinde memurların idari izinli sayılıp sayılmayacağı görüşülecek. Eğer izin kararı alınırsa 9 günlük bir tatil söz konusu olacak. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramı ne kadar?