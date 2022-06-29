Türkiye Gazetesi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığında bir araya gelen temsilciler kritik Temmuz zammı için görüşmelere başladı.

İşveren ve çalışan tarafının hükümet moderasyonunda bir araya gelerek görüş bildirdikleri toplantının ardından kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kurula süre vererek Madrid'deki NATO zirvesi dönüşüne kadar tamamlamaları talimatını vermişti.

Türk-İş, TİSK ve Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcileri Hazine ve Maliye Bakanlığında buluştu. Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'un katılıyor.

İşçileri temsil eden Türk-İş masaya enflasyon farkı ve SGK işçi payında indirim talebiyle otururken, işverenler de prim indirimi, işsizlik sigortası priminin belli bir dönem alınmaması gibi istekleri gündemde tutuyor. Alınacak zam kararında verilecek destekler de belirleyici olacak.

"TİSK ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYACAKTI"

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Özgür Burak Akkol, "TİSK elini taşın altına koyacaktır." dedi.

Asgari ücrete geçen yıl sonunda nette yaklaşık yüzde 50 oranında zam yapılmıştı. Ancak 2.825 TL 90 Kuruş'tan 4250 TL'ye çıkan net asgari ücretin hızla yükselen enflasyon karşısında yeniden artırılması kararlaştırılarak teamüllerin aksine yıl ortasında "olağanüstü" bir artış söz konusu oldu.

ÇALIŞMALAR YARIN SONUÇLANACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin toplantıda yaptığı konuşmada, "Enflasyon gelir dağılımını bozuyor. Çalışanlar enflasyon karşısında kendi gelirlerini düzenleyemediği için sosyal devlet tedbirleri devreye girmektedir. Çalışanlarımızın enflasyon karşısında korunması bizim görevimizdir. Bugün başlattığımız komisyon çalışmalarının yarın sonuçlanacağını ümit ediyorum" dedi.

"ARTIŞ DAR VE SABİT GELİRLİYE NEFES ALDIRACAK"

Toplantıda konuşan Türk-İş Başkanı Ergun Atalay, özetle şu ifadeleri aktardı:

"Son 5 aydır enflasyondaki yüksek artıştan kaynaklı bir toplantı yapıyoruz. Asgari ücrete ocak ayında güzel bir zam yaptık ama maalesef 3 ayda bu zam eridi. Dar gelirliler ülkede en çok sıkıntıyı çeken kesim. Temennim oluşan enflasyon çerçevesinde dar ve sabit gelirliye nefes aldıran bir artış olması."

Bu yılki asgari ücret çalışmaları sırasında tüm ücretlerde asgari ücrete kadar olan bölümün vergi dışı kalması yönünde de uzlaşı sağlandı. Bu nedenle asgari ücretten artık Gelir Vergisi alınmıyor.

Asgari ücret zammı için kritik gün! Milyonlarca kişinin gözü bu toplantıda: İşte masadaki formül ve rakamlar Milyonlarca çalışanın beklediği gün geldi. Asgari ücrete zam için milyonlarca kişinin gözü kritik toplantıda olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine sonrası yaptığı "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim" açıklamasının ardından Bakan Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu bugün saat 14.00'te toplanacak. 2022 asgari ücret zammı beklentileri ise yüzde 20 civarında. Öte yandan; 6 aylık enflasyon oranında zam, yıllık enflasyon farkının yansıtılması ve işverenin prim yükünün hafifletilmesi formülleri de konuşuluyor. Peki asgari ücrete zam geldi mi? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Ek zam ne kadar olacak? İşte asgari ücretle ilgili son dakika gelişmeleri…

Son dönemece girildi! Asgari ücrete yüzde 25 zam, işverene prim desteği Asgari ücret düzenlemesi kapsamında temmuzda yüzde 25 civarında zam yapılması ayrıca küçük işletmelerin bu artıştan olumsuz etkilenmemesi için bazı desteklerin verilmesi gündemde.