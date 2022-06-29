TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmesi sırasında, 2500 TL olan en düşük emekli aylığının 3000 TL‘ye çıkartılmasını öngören madde değiştirildi.
En düşük emekli aylığı 3500 TL‘ye çıkartıldı.
Ayrıntılar geliyor
Türkiye'nin emekli haritası çıkartıldı: En fazla emekli İstanbul'da İstanbul 2,6 milyon kişiyle en fazla emeklinin yaşadığı şehir olurken, nüfusunun yüzde 27'si emeklilerden oluşan Zonguldak en fazla emekli yoğunluğuna sahip il konumunda bulunuyor.
Erdoğan açıkladı: Asgari ücret, memur ve emekli maaşı.. 8 temmmuz’da zamlı ödenecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada memur ve emekli zamları ile asgari ücrete dair kritik açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Temmuz ayı memur maaşlarının, Kurban Bayramı öncesinde ayın 8'inde zamlı haliyle ödeneceğini duyurdu.