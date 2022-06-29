Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kuruluna geldi. Teklif, kurulda kabul edilerek yasalaştı.

880 MİLYAR LİRA ÖDENEK EKLENECEK

Kanunla genel bütçe kapsamındaki idarelerin bütçe tertiplerine 817 milyar 271 milyon 632 bin lira, özel bütçeli idarelerin bütçe tertiplerine 63 milyar 203 milyon 143 bin lira olmak üzere toplam 880 milyar 474 milyon 775 bin lira ödenek eklenecek.

CUMHURBAŞKANI'NA YETKİ

Cumhurbaşkanlığı bütçesinde yer alan "Cumhurbaşkanı ödeneği" hariç olmak üzere merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde yer alan personel giderleri ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderlerine başlangıç ödeneklerinin yüzde 40,5'i oranında ödenek eklenecek. Bu kapsamda yapılan ödenek eklemeleri karşılığı Hazine yardımı ödenekleri ilgili idare bütçelerine eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na bağlı genel bütçe gelir tahmini toplam 1 trilyon 80 milyar 515 milyon 421 bin lira artırılacak.

En düşük emekli maaşı 3 bin 500 lira oldu Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen önergeyle en düşük emekli aylığı 3 bin 500 liraya çıkarılacak.

Milyonlar bu haberi bekliyordu: Asgari ücret temmuzda zamlı yatacak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısı sona erdi. İlk toplantıdan çıkan mutabakata göre, asgari ücretteki artış temmuzdan itibaren geçerli olacak ve asgari ücrete vergi muafiyeti, yeni zamla ulaşılan rakam için de uygulanacak.

Asgari ücret zammı için kritik gün! Milyonlarca kişinin gözü bu toplantıda: İşte masadaki formül ve rakamlar Milyonlarca çalışanın beklediği gün geldi. Asgari ücrete zam için milyonlarca kişinin gözü kritik toplantıda olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine sonrası yaptığı "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim" açıklamasının ardından Bakan Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu bugün saat 14.00'te toplanacak. 2022 asgari ücret zammı beklentileri ise yüzde 20 civarında. Öte yandan; 6 aylık enflasyon oranında zam, yıllık enflasyon farkının yansıtılması ve işverenin prim yükünün hafifletilmesi formülleri de konuşuluyor. Peki asgari ücrete zam geldi mi? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Ek zam ne kadar olacak? İşte asgari ücretle ilgili son dakika gelişmeleri…