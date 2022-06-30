Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı ve piyasalardaki güvensizlik ortamıyla birlikte yaşanan akaryakıt krizinde, ibre tersine dönmeye başladı. Brent petrolün fiyatında yaşanan düşüşle birlikte, son açıklanan BDDK kararlarının ardından doların da aşağı yönlü harekete geçmeye başlamasıyla indirim haberleri geldi. Yaklaşık 10 gündür 110-115 dolar seviyesinde seyreden Brent petrole dolar kuru düşüşü de eklenince indirimler art arda sıralandı.

MOTORİNE BİR İNDİRİM DAHA!

Son dakika haberine göre gece yarısından itibaren 2,5 TL ucuzlayan motorine yeni bir indirim daha geldi. Sektöre yakın kaynakların aktardığına göre motorin bu geceden itibaren 84 kuruş daha ucuzlayacağı belirtilmişti. Yapılan indirim pompa fiyatlarına da yansıdı. Böylece motorin benzinden daha ucuz hale gelmiş oldu.

Öte yandan Reuters'a konuşan Nissan Menkul Değerler Araştırma Genel Müdürü Hiroyuki Kikukawa, ABD'de kasırgaların arz kesintilerine neden olabileceğini belirterek "Petrol fiyatları, muhtemelen varil başına 110 doların üzerinde kalacak" dedi. Bu durumda dolar kurundaki ve Brent petroldeki düşüşler fiyatlara yansımış oluyor. Benzin ve LPG'ye bir indirim olacağı bilgisi ise henüz gelmedi.

30 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Motorin: 27,49 TL'den 26,64 TL'ye düştü

Benzin: 27,25 TL

LPG: 12,42 TL

ANKARA

Motorin: 27,59 TL'den 26,74 TL'ye düştü

Benzin: 27,35 TL

LPG: 12,29 TL

İZMİR

Motorin: 27,61 TL'den 26,77 TL'ye düştü

Benzin: 27,37 TL

LPG: 12,09 TL

Son dakika: Motorine indirim üstüne indirim geliyor! Fiyatlar daha da düşecek: 29 Haziran 2022 güncel akaryakıt fiyatları Petrol ve dolar kurundaki düşüşle beraber motorinin litresine gece yarısı 2 lira 50 kuruş indirim gelmişti. Gelen indirimle beraber motorin fiyatları tekrardan 30 TL’nin altına gerilemişti. Gelen indirimin ardından bir müjdeli haber daha geldi. Motorinde bugün yeniden 0.84 kuruşluk bir indirim bekleniyor. 30 Haziran'dan itibaren geçerli olacak indirim sonrası motorinin litresi 26 liraya kadar düşecek. Peki motorine indirim geldi mi? Motorine ne kadar indirim gelecek? Akaryakıta indirim geldi mi? 29 Haziran Çarşamba benzin, LPG ve motorin ne kadar, kaç TL?

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