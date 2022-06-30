Türkiye Gazetesi

Satın alma işlemi, Rekabet Kurulu onayının ardından tamamlanacak. Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Gensenta satın almasıyla sağlık alanında önemli bir yatırım yaptıklarını belirterek "Bu satın alma ile ilaç ve biyobenzer ilaçların üretimi, ilaç ham maddesi üretimi ve sağlık alanında ihracat yetkinliklerini portföyümüze katarak, yerli üretimin gücü ile büyümeye devam ediyoruz" dedi. Öte yandan, Gensenta’nın satışına yönelik stratejik kararın ardından Türkiye’deki faaliyetlerin süreceği ve hastalara hizmet etmeye devam edileceği belirtildi.

Yaklaşık 800 kişilik uzman kadrosu ve modern tesisleriyle Türkiye'nin "en önemli" mamul ilaç ve ilaç ham maddesi üreticileri arasında yer alan Gensenta, Türkiye’nin ve bölgenin liyofilize flakon üreticisi ve ihracatçısı konumunda bulunuyor. Gensenta Ham Madde Üretim Tesislerinde penisilin grubu, Etodolak ve diğer ilaç etken maddeleri üretiliyor.

Helikopter kazasında ölen Eczacıbaşı'nın çalışanlarına acı veda! Gözyaşları sel oldu İtalya’da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden 4 Eczacıbaşı çalışanı için Yalova'da tören düzenlendi. Memleketlerinde toprağa verilen 4 çalışanın cenaze törenlerinde yakınları gözyaşlarına boğuldu.