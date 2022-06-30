Türkiye Gazetesi

27 yıldır başta perakende olmak üzere telekomünikasyon, finans, sigorta, ilaç, ulaşım ve lojistik gibi pek çok farklı sektördeki ulusal ve uluslararası şirketlere çözümler sunun firmanın CEO’su Dr. Bülent Dal, “İstanbul ve Amerika ofislerimizden güçlü ekiplerimiz ile işletmelere güvenilir bilgi, iç görü ve öngörüler sunacak sistemleri, akıllı çözümleri hayata geçiriyoruz. ABD, İsveç, Hollanda, Birleşik Krallık, Katar, Polonya, İsrail, Romanya, Belçika, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Makedonya, Belarus ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nin olduğu 15 ülkeye ihraç ediyoruz. 2021 yılı sonu itibarı ile toplam ciromuzun yüzde 23’ü olan ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Japonya'da ilginç buluş! Dijital tılsım ile kötü yazılımlara son ​Japonya'da Şinto tapınağında bilgisayarların ve cep telefonlarının daha sorunsuz çalıştığına inanılan, virüsler ve istenmeyen yazılımlardan koruyan bir tılsım satışa çıktı.

Dikkat takiptesiniz! 1000 liraya casus yazılım Casus yazılımla, eşini, iş ortağını takip etmek isteyenlerin sayısı artıyor. Üstelik bu programlar internette 1.500 TL’ye satılıyor. Bir telefon aramasıyla bulaşabilen yazılım, kişisel bütün bilgilerinize erişebiliyor.