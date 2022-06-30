Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı tatili ile resmî tatil 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün aynı haftaya denk gelmesiyle tatilin 9,5 güne çıkarılması hem tatilcileri hem de turizmcileri sevindirdi. Tatilde yaklaşık 1 milyon kişinin yola çıkması beklenirken otobüs ve uçaklarda yer kalmadı. Bayramda Ege bölgesinde Bodrum, Kuşadası, Çeşme, Fethiye ve Marmaris, Akdeniz Bölgesi'nde Kemer, Alanya, Belek ve Lara bölgeleri büyük talep görüyor. Karadeniz Bölgesi'nde de hareketlilik yaşanıyor.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, bayram döneminde hem yerli hem yabancı turist talebinde canlılık yaşandığını ifade ederek, "Resortlarda hem yerli hem yabancı talebi dikkati çekerken, İstanbul otellerinde de yabancı ziyaretçiler açısından yoğunluk olacak" dedi. Eresin, İstanbul'da ağırlıklı olarak Orta Doğu ve Körfez ülkelerinin yanı sıra İran, Almanya, İngiltere, ABD, Latin Amerika'dan girişlerde artış gözlendiğine işaret ederek, bayram döneminde İstanbul'da dolulukların ortalama yüzde 80-90'larda seyretmesini beklediklerini aktardı.

REZERVASYONLARI TEYİT EDİN

Ucuz tatile karşı da uyaran Eresin, şunları kaydetti: "Abartılı düzeyde düşük fiyatlı paket tur veya otel fiyatları konusunda tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyarmak isteriz. Dolandırıcılar, otellerin ve seyahat şirketlerinin internet sitelerinin birebir kopyası siteler açıyor, arama motorları ve sosyal medya reklamlarını da kullanarak vatandaşların kendilerine yönelmesini sağlıyor. Aracı kullanmadan online siteler üzerinden bir tatil planlaması yapılıyorsa bu sitelerin gerçek ve güvenilir olduklarının kontrolü mutlaka yapılmalı. Otelden de rezervasyonlarının yapıldığının teyit edilmesini ısrarla tavsiye ediyoruz."

TURİZM CANLANACAK

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nden (TÜRSAB) yapılan açıklamada da bayram tatilinin 9 güne çıkarılması ve bunun erken açıklanmasının turizm sektöründeki hareketliliğe pozitif yansıyacağı belirtilerek, "Vatandaşlarımız zaten planlamalarını ve izinlerini bu tarihleri dikkate alarak yapmıştı. Seyahat acentelerimiz de bayram dönemi için hem 4 gecelik hem de 7 gecelik tatil alternatiflerini tüketicilerin beğenisine sunuyor. Acentelerimiz vasıtasıyla bu bayramda yaklaşık 1 milyon kişinin tatile çıkmasını öngörüyoruz. Bu rakama ailelerini ziyaret edenleri de eklediğimizde sayı çok daha artıyor" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, bayram dönemi için beklenen dolulukların, destinasyon ve tesis bazlı değişim göstermekle birlikte tatil dönemi yaklaştıkça ilginin genel olarak arttığı aktarılarak, "Özellikle bu haftadan itibaren rezervasyonların daha da hızlanmasını bekliyoruz. Bayramda popüler destinasyon ve otellerde dolulukların yüksek rakamlara çıkmasını öngörüyoruz" denildi.

5 YILDIZLI OTELDE TATİL 2 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Ege ve Akdeniz kıyısındaki tesislerde konaklama tercih edenler için 3 yıldızlı otellerde gecelik oda fiyatı 800 TL, 4 yıldızlı otellerde 1.400 TL, 5 yıldızlı otellerde ise 2 bin TL seviyelerinden başlıyor. Bu fiyatlar tesisin niteliğine ve hizmet kalitesine göre daha yüksek seviyelere çıkıyor. Bayram döneminde 1 haftalık villa kiralama fiyatları da ortalama 15 bin TL'den başlıyor. Bununla birlikte bayram döneminde çadır, kamp-karavan tatili, butik otel, yat turları ve günübirlik turlar da ilgi görüyor.

İSTANBUL MAYISTA 33 AYIN TURİST REKORUNU KIRDI

İstanbul mayıs ayında 1 milyon 402 bin 366 yabancı ziyaretçi ağırlayarak son 33 ayın en fazla turistine ev sahipliği yaptı. Yılın ilk beş ayında kendi ziyaret eden ziyaretçi sayısı ise 5 milyon 284 bin 714 oldu. İstanbul'a gelen yabancılar arasında Almanlar, 115 bin 635 turistle ilk sırada yer aldı. Almanları 98 bin 751 turistle İranlılar, 92 bin 455 turistle Ruslar, 70 bin 733 turistle Amerikalılar, 65 bin 243 turistle İngilizler, 57 bin 824 turistle Fransızlar, 46 bin 755 ile İsrailliler, 34 bin 816 ile Iraklılar, 34 bin 777 ile Hollandalılar ve 32 bin 204 turistle Özbekistanlılar takip etti. Almanlar, İstanbul'a gelen toplam ziyaretçi sayısının yüzde 8,25'ini oluştururken, yüzde 7,04'ünü İranlılar, yüzde 6,5'ini Ruslar, yüzde 5,04'ünü Amerikalılar, yüzde 4,65'ini İngilizler, yüzde 4,12'sini Fransızlar ve yüzde 3,33'ünü İsrailliler oluşturdu.

AYDA 40 BİN TURİST

Dev Kruvaziyer 'Costa Venezia' İstanbul'dan hareketle gerçekleştirdiği seferlerin 15'incisini tamamladı. Uzunluğu 363 metre, genişliği 45 metre olan ve 22 kattan oluşan gemi, 2 Mayıs'tan bu yana 100 bin turisti İstanbul'a getirdi. Ayda 40 bin kişiyi İstanbul'a ulaştıran dev gemi ile, aylık 200 milyon avro katkı sağlanıyor. Turistler konaklıyor, alışveriş yapıyor, turizm ekonomisine katkıda bulunuyor.

9 günlük Kurban Bayramı tatil hareketliliği başladı: 1 milyondan fazla kişi yollara düşecek Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla vatandaşlar tatil için hazırlıklara başladı. Kurban Bayramı tatili ile resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün aynı haftaya denk gelmesi hem vatandaşları hem de turizmcileri sevindirdi. Şimdiden uçak ve otobüs biletleri tükendi. Yaklaşık 1 milyon kişinin bu dönemde tatile çıkması bekleniyor.

Turizmde intikam hareketi İki yıldır pandemi nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan turizm sektörü bayram ediyor. Pandeminin sona ermesi ve savaşın etkisiyle Ruslar Türkiye'ye akın ederken, başta İngiltere ve Almanya olmak üzere Avrupalı turist rotayı Türkiye'ye kırdı.