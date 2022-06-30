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Otoyollarda hız sınırları yükseltildi! Uygulama yarın başlıyor
30.06.2022 - 09:52 | Son Güncelleme: 30.06.2022 - 09:52
Türkiye Gazetesi
Otoyollarda otomobiller için yeni hız sınırı uygulaması yarın başlıyor. Yarından itibaren başlayacak yeni uygulama ile hız sınırları Edirne’den Şanlıurfa'ya kadar uzanan otoyolda (Ankara - Niğde arası hariç) 130 kilometre/saate; Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometre/saate çıkarılacak.
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879240 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/879240.aspx
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