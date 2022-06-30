Türkiye Gazetesi

Asgari ücrete zam için beklenen gün geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanacak. Bakanlıktan yapılan son dakika açıklamasına göre toplantının basına kapalı olarak gerçekleştirileceği duyuruldu.

ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının duyurusunda dün başlayan toplantı dizisinde yürütülen çalışmanın sayısı 6,5 milyona yakın asgari ücretli çalışanı değil toplamda 14 milyonluk kesime karşılık gelen ücretli çalışanların tümünü kapsayacağı belirtilmişti. Merakla beklen asgari ücret artışına yönelik çalışmalar bugün tamamlanacak.

Artış oranının kararlaştırılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulması bekleniyor. Erdoğan’ın ise NATO toplantısı sonrası kararını kamuoyuna bildirmesi bekleniyor.

ZAMLI MAAŞLAR TEMMUZ’DA

Asgari ücrete yapılacak zammın Temmuz ayından itibaren devreye girmesi için Ek Bütçe yasa tasarısına bir maddede eklenerek yasalaştırılması da beklenenler arasında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlık ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı’nda mutabık kalınması bekleniyor.

Bakanlığın ev sahipliğinde düzenlenen dünkü toplantıda Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay ve işveren kesimi için Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol yer aldı.

SON DAKİKA: Milyonların gözü bugünkü toplantıda! Asgari ücrete ara zam için beklenen gün geldi: Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Son dakika asgari ücret zammında rakamlar netleşiyor. Asgari ücrette ara zam için işçi-işveren bir araya geldi. Dün Çalışma Bakanı Vedat Bilgin başkanlında gerçekleşen ilk toplantıda iki önemli karar alındı. Asgari ücretteki artış temmuzdan itibaren geçerli olacak ve asgari ücrete vergi muafiyeti, yeni zamla ulaşılan rakam için de uygulanacak. Aynı zamanda Bakan Vedat Bilgin, bugün kararın verilebileceği mesajını verdi. % 20 artış olursa asgari ücret 5.104 TL'ye çıkacak. % 35 artarsa 5.742 TL'yi bulacak. Asgari ücrette 2022'nin ikinci düzenlemesine ilişkin karar sonrası yeni asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Peki asgari ücret zammı açıklandı mı? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? İşte masadaki rakamlar…

Asgari ücret zammında karar günü Milyonlarca çalışan artık ortalama ücret hâline dönüşmüş asgari ücrete yapılacak ara zamma odaklandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2016 yılından beri ilk defa ara yıl zammı için masaya oturdu.

Milyonlar bu haberi bekliyordu: Asgari ücret temmuzda zamlı yatacak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısı sona erdi. İlk toplantıdan çıkan mutabakata göre, asgari ücretteki artış temmuzdan itibaren geçerli olacak ve asgari ücrete vergi muafiyeti, yeni zamla ulaşılan rakam için de uygulanacak.