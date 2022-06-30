Türkiye Gazetesi

BUGÜN SON GÜN

Yurt dışındaki varlıklarını Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bunları serbestçe tasarruf edebilecek, vergi dairelerine herhangi bir bildirimde bulunmayacak. Bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

3 AY İÇERİSİNDE TÜRKİYE’YE GETİRİLMESİ GEREKECEK

Bu hükümden faydalanılabilmesi için bildirilen varlıkların 3 ay içinde Türkiye'ye getirilmesi veya ülkedeki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekecek. Uygulamadan Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıkları olan mükellefler de yararlanabilecek.

Bakanlıktan son dakika asgari ücret komisyonu duyurusu: İşte çalışmaların detayları Milyonların gözü bugünkü yapılacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda. Bakanlıktan yapılan son dakika açıklamasına göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bugünkü toplantısının basına kapalı gerçekleştirileceği duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla dün toplanan komisyonun bugün çalışmalarını tamamlaması bekleniyor.

SON DAKİKA: Milyonların gözü bugünkü toplantıda! Asgari ücrete ara zam için beklenen gün geldi: Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Son dakika asgari ücret zammında rakamlar netleşiyor. Asgari ücrette ara zam için işçi-işveren bir araya geldi. Dün Çalışma Bakanı Vedat Bilgin başkanlında gerçekleşen ilk toplantıda iki önemli karar alındı. Asgari ücretteki artış temmuzdan itibaren geçerli olacak ve asgari ücrete vergi muafiyeti, yeni zamla ulaşılan rakam için de uygulanacak. Aynı zamanda Bakan Vedat Bilgin, bugün kararın verilebileceği mesajını verdi. % 20 artış olursa asgari ücret 5.104 TL'ye çıkacak. % 35 artarsa 5.742 TL'yi bulacak. Asgari ücrette 2022'nin ikinci düzenlemesine ilişkin karar sonrası yeni asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Peki asgari ücret zammı açıklandı mı? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? İşte masadaki rakamlar…

Asgari ücret zammında karar günü Milyonlarca çalışan artık ortalama ücret hâline dönüşmüş asgari ücrete yapılacak ara zamma odaklandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2016 yılından beri ilk defa ara yıl zammı için masaya oturdu.