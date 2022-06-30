Türkiye Gazetesi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam miktarını belirlemek için çalışmalarına bugün saat 15.30'da devam edecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında dün yaptı. Toplantıdan çıkan mutabakata göre, asgari ücretteki artış temmuzdan itibaren geçerli olacak ve asgari ücrete vergi muafiyeti, yeni zamla ulaşılan rakam için de uygulanacak.Bilgin, komisyon çalışmalarının bugün sonuçlanacağını ümit ettiklerini söyledi.