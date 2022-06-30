Türkiye Gazetesi

Elektriğe büyük oranda zam geleceğine dair çıkan haberler üzerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)'ndan açıklama geldi. EPDK, elektrik fiyatlarında tarife yenileme dönemi olan Temmuz ayında zam yapılmadığı bildirildi.

Elektrik fiyatlarına son zam 1 Haziran'da gelmişti. Sanayi ve ticarethane aboneleri için yüzde 25, mesken aboneleri için ise yüzde 15 oranında zam yapılmıştı.

GÜN ÖNCESİ VE DENGELEME GÜÇ PİYASASINDA AZAMİ FİYAT YÜKSELTİLDİ

Öte yandan sabah saatlerinde EPDK'dan yapılan açıklamaya göre; gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında megavatsaat başına azami fiyatı 3 bin 750 liraya yükseltti.

EPDK tarafından hazırlanan "Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kurum tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında fiyat limitleri, megavatsaat başına asgari "0" lira, azami 3 bin 750 lira olarak uygulanacak. Söz konusu değişiklik 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

EPDK mayıs ayında, gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında megavatsaat başına azami fiyatı 3 bin 200 lira olarak belirlemişti.

EPDK'dan elektrik zammı ile ilgili açıklama geldi EPDK Başkanı Yılmaz son günlerde ortaya atılan elektrik zammı iddialarına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Başkan Yılmaz; "Kurumumuzun gündeminde elektrikte herhangi bir tarife değişikliği yok" dedi.