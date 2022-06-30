Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve ev sahiplerini yakından ilgilendiren 'Konutlarda Isı Yalıtım Projesi'ne başvurular bugün başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, devreye alınan projeye dair detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

"50 BİN LİRAYA KADAR 60 AY VADELİ..."

Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan projeyi hayata geçirdiklerini vurguladı. Nebati, şunları kaydetti:

"Konut başına 50 bin liraya kadar 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranlı finansman imkanı Ziraat Katılım, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından kullandırılacak olup, vatandaşlarımız bugünden itibaren bu imkandan yararlanmaya başlayabilecektir. Projeye katkılarından dolayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'mız Sayın Fatih Dönmez ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'mız Sayın Murat Kurum'a teşekkür ederim."

KREDİ NASIL KULLANILACAK?

Bakan Nebati'nin paylaşımında projenin detaylarına ilişkin infografiğe de yer verildi.

Buna göre, kredinin yüzde 60'ı yalıtım sözleşmesinin ibrazıyla, kalan yüzde 40'ı da proje tamamlanıp enerji kimlik belgesi alınmasıyla kullanılabilecek. Kredi doğrudan yalıtım firmasının hesabına aktarılacak.

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılık oranının yüzde 70 olması, yıllık enerji ithalatının 50-60 milyar doları bulması, doğal gazın üçte birinin konutlarda tüketilmesi, konutların yüzde 50'sinin yalıtımsız olması, bina ısı yalıtımıyla tasarruf potansiyelinin en az yüzde 35-45'e ulaşması ve sera gazı emisyonunun yüzde 10'unun konutlarda ısı kaynaklı gerçekleşmesi nedenleriyle ısı yalıtımı önem taşıyor.

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