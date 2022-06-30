Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından 2022 dönemi hububat alım fiyatlarındaki değişikliğe ilişkin açıklama paylaştı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TMO, buğday alım fiyatını ton başına 400 TL artırdı. Arpa alım fiyatı ise ton başına 200 TL artırıldı. Ürünlerini 1 Eylül'e kadar TMO'ya satan çiftçilere buğday için ton başına 1000 TL, arpa için ton başına 500 TL prim verilecek."

TMO'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Hububat Alım Primlerinin” Temmuz ayından itibaren ödenmesine karar verildiği belirtildi.

TMO tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde Mayıs ayı ortasında lokal olarak başlayan hububat hasadı bugün itibarıyla yaklaşık %20’ler seviyesindedir. Hasat, yağış rejimindeki kaymalar sebebiyle birçok bölgemizde normaline göre yaklaşık 2-3 hafta ötelenmiştir. Hasat edilen ürünlerin büyük bir kısmının hâlen üretici elinde olduğu ve ticarete konu edilmediği gözlenmektedir.

Bakanlığımız ve Toprak Mahsulleri Ofisimiz tarafından iç ve dış piyasa gelişmeleri yakından takip edilmekte olup TMO alım fiyatlarının ton başına buğdayda 400 TL, arpada ise 200 TL artırılmasına ve “Hububat Alım Primlerinin” temmuz ayından itibaren ödenmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda haziran ayında TMO’ya ürün teslim eden üreticilerimizin primleri temmuzda, temmuz ve ağustos aylarında ürün teslim eden üreticilerimizin prim ödemeleri ise takip eden ay içinde ödenecektir.

Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından buğday için 1.000 TL/Ton, arpa için 500 TL/Ton olarak ödenecek “Hububat Alım Priminden” üreticilerimizin yararlanmaları için ürünlerini en geç 1 Eylül 2022 tarihine kadar TMO’ya satmış olmaları gerekmektedir.

TMO’ya bugüne kadar ürün teslim etmiş olan tüm üreticilerimiz, artırılan yeni alım fiyatlarından faydalanacak; geriye dönük fiyat farkı ödemeleri ise temmuz ayında üreticilerimizin banka hesaplarına aktarılacaktır.

Üreticilerimizin emeklerinin karşılığını vermek için Bakanlık olarak elimizden gelen gayreti gösteriyor, bu vesileyle tüm üreticilerimize bereketli bir hasat sezonu diliyoruz.

Bakan Kirişçi'nin paylaşımı.

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