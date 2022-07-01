Türkiye Gazetesi

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin güncellediği alım fiyatlarına göre ton başına buğdayda 400, arpada ise 200 TL artırıldı. Hububat alım primleri temmuz ayından itibaren ödenecek. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de mayıs ortasında yerel olarak başlayan hasadın, bugün itibarıyla yüzde 20'ler seviyesinde olduğunu belirtti. Hasadın, yağış rejimindeki kaymalar sebebiyle birçok bölgede normaline göre yaklaşık 2-3 hafta ötelendiğine işaret eden Kirişci, hasat edilen ürünlerin büyük bir kısmının hala üretici elinde olduğunun ve ticarete konu edilmediğinin gözlendiğini kaydetti. Kirişci, Bakanlık ve TMO tarafından iç ve dış piyasadaki gelişmelerin yakından takip edildiğini vurgulayarak, "TMO alım fiyatlarının ton başına buğdayda 400 lira, arpada ise 200 lira artırılmasına ve hububat alım primlerinin temmuz ayından itibaren ödenmesine karar verilmiştir" ifadesini kullandı.

Bu kapsamda haziranda TMO'ya ürün teslim eden üreticilerin primlerinin temmuzda, temmuz ve ağustos aylarında ürün teslim eden üreticilerin prim ödemelerinin ise takip eden ay içinde ödeneceğini bildiren Kirişci, şunları kaydetti: "Buğday için ton başına 1000 lira, arpa için 500 lira olarak ödenecek 'Hububat Alım Priminden' üreticilerimizin yararlanmaları için ürünlerini en geç 1 Eylül 2022 tarihine kadar TMO'ya satmış olmaları gerekmektedir. TMO'ya bugüne kadar ürün teslim etmiş olan tüm üreticilerimiz, artırılan yeni alım fiyatlarından faydalanacak; geriye dönük fiyat farkı ödemeleri ise temmuz ayında üreticilerimizin banka hesaplarına aktarılacaktır."

Son dakika: Bakan Kirişci duyurdu: Buğday ve arpa alım fiyatında değişiklik Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TMO hububat alım fiyatlarının güncellendiğini belirtti. TMO, buğday alım fiyatını ton başına 400 TL artırdı. Arpa alım fiyatı ise ton başına 200 TL artırıldı.

Gıda krizinin patlak verdiği dönemde olacak iş mi? 500 dönüm buğday 15 dakikada küle döndü Tüm dünyada buğday krizi patlak vermişken, Tekirdağ’dan gelen kötü haber herkesi üzdü. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi ile İstanbul’un Silivri ilçesi sınırlarında bulunan bir buğday tarlasında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle 15 dakikada 500 dönüm biçilmemiş buğdayı küle çevirdi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülürken binlerce tonluk buğday kül oldu.