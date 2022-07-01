Türkiye Gazetesi

Döviz kurunda yaşanan hareketlilik vatandaşların gündeminde. Özellikle ABD Merkez Bankası’ndan (FED) gelen haberlerle dalgalı seyre geçen dolar kurunda düşüş sürüyor. Vatandaşlar ise ‘Dolar kuru bugün ne kadar oldu? Euro kaç TL?’ sorularını araştırmaya başladı. Peki 1 Temmuz 2022 dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte döviz kurlarında son durum.

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL 1 TEMMUZ 2022 CUMA?

Serbest piyasada dolar kuru, 1 Temmuz 2022 Cuma günü 16,6855 TL'den alınırken, 16,6878 TL'den satılıyor.

EURO NE KADAR, KAÇ TL 1 TEMMUZ 2022 CUMA?

Serbest piyasada euro kuru, 1 Temmuz 2022 Cuma günü 17,4429 TL'den alınırken, 17,4794 TL'den satılıyor.

TAHVİL FAİZİNDE SERT DÜŞÜŞ

ABD 10 yıllık bu hafta 5.65 oranında düşüş kaydediyor. Tahvil faizi şu dakikalarda yüzde 2.957’den işlem görürken, dolar endeksi yatay seyrederek 104.800 seviyesinde hareket ediyor.

Döviz kuru nedir?

Döviz kuru; herhangi bir ülkenin para biriminin diğer ülkelerin para birimleri karşısındaki değerini gösteren katsayı olarak ifade edilir. Ülkeler arası ticarette kullanılan ve en fazla tercih edilen yatırım araçlarından biri olan döviz ile yapılacak olan işlemlerde alış kuru ve satış kuru olmak üzere iki seçenek bulunur.

İslam Memiş ‘Şimdi kademe yapma zamanı’ diyerek gram altın için alım fırsatlarını açıkladı: Kaçıran çok üzülecek Altın ve dolarda yaşanan fiyat hareketliliği vatandaşların gündeminde. BDDK’nın kararı ile hem altın fiyatlarında hem de dolar kurunda düşüşler yaşanmıştı. Gram altın 1000 liranın altına düşerken dolar kuru 16,50 liraya kadar geriledi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın ve dolar için yatırımcıları uyardı. Düşüşlerin kalıcı olmadığını belirten İslam Memiş, ‘Şimdi kademe yapmak lazım’ diyerek gram altında alım seviyesini açıkladı. Peki altın ve dolar neden düşüyor? Gram altın ne kadar, daha da düşecek mi? Altında hangi seviyeden alım ve satım yapılmalı? İşte İslam Memiş’İn piyasa yorumu…

İslam Memiş kararsızları uyararak en iyi yatırım aracını açıkladı: Ne dolar ne altın, büyük fırsatı kaçırmayın Haftaya düşüşlerle başlayan altın ve dolarda dalgalanma sürüyor. Gram altında kayıplar artarken vatandaşlar ‘Gram altın daha da düşecek mi? Altın fiyatlarında son durum ne? En iyi yatırım aracı altın mı?’ sorularını araştırmaya başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki düşüşlerin kalıcı olmadığını belirterek en karlı yatırım aracını açıkladı. Ekrandaki kur rakamlarına aldanmayın uyarısında bulunan İslam Memiş, şuan için en karlı yatırım aracının Euro olduğunu söyledi.

İslam Memiş ‘Gram altın sert yükselecek’ diyerek alım fırsatını açıkladı: Bu tarihlere dikkat Altın ve dolardaki düşüşler sürüyor. BDDK’nın kararı sonrası 1000 liradan 970 liraya kadar düşen gram altın dalgalı seyrine devam ediyor. Dolar kuru ise yükselmeye başladı. Piyasalardaki fiyat dalgalanmalarını değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ‘Gram altın düşer mi, yükselir mi? Gram altın hangi seviyeden alınır?’ sorularını cevapladı. ‘Vatandaşların kafası karışık’ diyen İslam Memiş, önümüzdeki haftalarda Fed’in hamleleri ile altın fiyatlarında sert bir yükseliş beklediğini belirtti. Fed ile beraber gram altının yıl sonuna kadar 1450 lira seviyelerine çıkacağını söyleyen Memiş, alım için en uygun seviyeyi açıkladı.