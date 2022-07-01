Milyonlarca kredi ve banka kartı kullanıcısının ilgilendiren karar bugün uygulamaya geçiyor. Temassız ödemelerde limitler artırıldı. Daha önce 500 lira ile sınırlandırılan temassız ödeme limiti yüzde 50 artışla 750 liraya yükseltildi.
1 Temmuz 2022 yani bugünden itibaren 750 liralık temassız ödeme sistemi aktif hale gelecek.
Pazarda "kredi kartı" ile alışveriş dönemi Adana’da bir pazarcılık yapan esnaf satışlarını arttırmak için kredi kartı ile ödeme seçeneği getirdi. Vatandaşa kolaylık sağlayan uygulama ile satışlar arttı. Hem vatandaşın hem esnafın yüzü güldü.
Kredi kartı kullananlar dikkat: Faiz oranları değişti Kredi kartlarıyla ilgili önemli bir değişikliğe imza atıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Merkez Bankası tebliği ile Şubat ayından geçerli olmak üzere kredi kartı azami faiz oranı yüzde 1,80 olarak belirlendi.
Kredi kartı kullananlar dikkat: Temassız ödemelerde işlem limiti artırıldı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Mayıs 2021'de 350 liraya çıkarılan temassız işlem limitinin salgın tedbirleri kapsamında 1 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere 500 lira olarak güncelleneceğini duyurdu.