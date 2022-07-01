Türkiye Gazetesi

7 milyon işçi nefesini tuttu ve bugün açılanacak karara odaklandı. Asgari ücrette ara zam konusunda nokta konuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yayımlanan programına göre ilk olarak Erdoğan, saat 14.30'da Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri 8’inci Dönem Müşterek Komuta Kurmay Eğitimi, 4’üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi, 10’uncu Dönem Karargâh Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katılacak. Tören sonrası Erdoğan'ın Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Milyonları yakından ilgilendiren zam kararında pazarlık Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Bakan Bilgin'in başkanlığında Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol arasında gerçekleştirildi. İşçi ve işveren temsilcileri sıkı bir pazarlık içerisine girerken ara zammın 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacağı Resmi Gazete’de de yayımlandı.

ERDOĞAN YENİ ASGARİ ÜCRETİ AÇIKAYACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışmaları tamamlamasının ardından taraflar bugün İstanbul’a gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek. Erdoğan gelen teklifi inceledikten sonra kameraların karşısına geçerek yeni asgari ücreti açıklaması bekleniyor.

MASADAKİ 3 ALTERNATİF

Asgari ücret ile ilgili konuşulan 3 rakam öne çıktı. Bunlardan ilki işçiler asgari ücrete yüksek enflasyon nedeniyle ara zam olarak en az yüzde 40 artış istiyor. İşveren yüzde 30 zam ve SGK primi destekli asgari ücret öneriyor. Hükümet ise enflasyon kaybının giderilmesi anlamında yüzde 25 zamma sıcak bakıyor.

Asgari ücrete yüzde 25 zam olursa: 5.316 TL, yüzde 30 zam olursa: 5.529 TL, yüzde 40 zam olursa: 5.954 TL olacak.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücret, başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.

Düzenlemeyi içeren, Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen ücretler Resmi Gazete'de yayımlanacak ve komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.

NATO ZİRVESİ'NDE ASGARİ ÜCRET MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de katıldığı NATO Liderler Zirvesi dönüşünden sonra önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışıyor. İnşallah arkadaşlarımız çalışmayı efradını cami ağyarını mani bir şekilde bitirirler. Biliyorum ki Asgari Ücret Tespit Komisyonu en ideal seviyeyi belirleyecek. Biz de inşallah müjdeli haberi işçilerimizle, emekçilerimizle paylaşırız. Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz, kararlığımız var. Şartlara göre ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

'NE GEREKİYORSA O'

Erdoğan, Zirve dönüşü yaptığı açıklamasında "Hiçbir vatandaşın enflasyona ezdirmeme sözü ve kararlığının olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Şartlara göre ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Asgari ücrete getirilecek ek zammın bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Erdoğan, gazetecilerin “Asgari ücretle ilgili sizin beklentiniz nedir?” sorusunu cevapladı.

Son dakika: Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Üçlü hesap ve formüller masada Tüm Türkiye nefesini tuttu asgari ücrete zam haberinin detaylarını bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu iki gün üst üste toplandı; işçi, işveren ve hükümet arasındaki toplantılar sonrası Resmi Gazete'de yönetmelik yayımlandı. Alım gücünün artmasını isteyen milyonlarca çalışan merakla asgari ücrete ne kadar zam geleceğini beklerken, açıklamanın bugün gerçekleşecek olan komisyon toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılması bekleniyor. Peki asgari ücret temmuz zammı ile ne kadar olacak? Masada birçok hesap yer alırken son olarak 'kademeli formül' gündeme geldi.

Asgari ücret zammı Resmî Gazete'de yayımlandı Asgari ücret zammın 1 Temmuz'dan geçerli olmasını öngören yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlandı.

Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması Türk-İş heyeti, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Heyeti temsilen konuşan Nazmi Irgat "Asgari ücret zammı konusunda net bir rakam üzerinde değerlendirme yapılmadı" dedi.