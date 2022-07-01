Türkiye Gazetesi

İstanbul UN-İŞ Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği simitçilere yazı gönderdi. Alınan bilgiye göre, 4 TL'den satılan simit bugünden itibaren 5 TL'den satılacak.

1 SİMİT NE KADAR OLDU?

Simit fiyatları 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren tanesi 5 TL'den satılmaya başlandı. Buna göre, daha önce 4 liradan satılan 100 gramlık simit, çatal, açma ve kek bugünden geçerli olmak üzere yüzde 25 artışla 5 liraya yükseldi. Konuyla ilgili fiyat tarifesi İstanbul UN-İŞ Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği imzasıyla tüm simitçi esnafına gönderildi.

Yazıda belirtilen artışı henüz fiyatlara yansıtmayı düşünmeyen bazı esnaf, “Biz henüz fiyatları güncellemedik. Hala simidi 4 liradan satıyoruz. Alım gücünü zorlamamak için şimdilik fiyat artışını yansıtmadık. Ancak bize gönderilen tarifeyi istediğimiz zaman uygulama hakkına sahibiz. En kısa sürede satış rakamını 5 liraya yükselteceğiz” diye konuştu.

Yeni simit fiyatıyla asgari ücretin mevcut 4253 TL haliyle 850 simit alınabiliyor.