Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 16.00'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde asgari ücrete ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli başta olmak üzere toplumun neredeyse tamamını ilgilendiren asgari ücrette süreç sona eriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında son noktayı koyacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ı, çalışmalarını dün tamamladı. Ara zam miktarını belirlemek için toplanan komisyon dün basına kapalı olarak buluştu.

Alınan bilgiye göre, komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, yüzde 40’lık enflasyon farkı oranında bir artış talep etti. İşveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) işletmelerin içerinde bulunduğu koşulların da göz önünde bulundurularak maliyetlerin azaltılmasını istedi.