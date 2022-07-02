Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK | KARS

Osmaniye, Ordu, Bursa ve İzmir’in ardından seçilen Kars’ta ilk etapta 5 dekar alanda üretilecek mavi kantaron; özü ve yağıyla kozmetik/kişisel bakım sektöründe kullanılıyor. Mavi kantaronun 100 gramının değerinin 45 lira olduğu düşünüldüğünde ilk yıl 250 kilogram mavi kantarondan 125 bin lira gelir elde edilmesi bekleniyor. Kadın kooperatifinin tesisinde oluşturulan yağ yapımı için kullanılacak distilasyon ve soğuk sıkım makineleri sayesinde ziyan olan pek çok tıbbi ve aromatik bitkinin de yağ hâline getirilmesiyle bölgeye katkısı 7 milyon 250 bin TL’yi bulacak.

HEDEF 500 KADIN ÇİFTÇİ

Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle yürütülen projenin tanıtım toplantısında konuşan ABC Deterjan Pazarlama Direktörü Deniz Özyer “2017 yılında Osmaniye Bahçe’deki safran çalışmamızı 2018’de Ordu Perşembe’de taflan ile 2020’de ise Bursa Karacabey Dağkadı’da ekinezya, 2021’de İzmir Menemen’de aynısefa bitkisi ile devam ettirdik. Bu yıl da Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün kapısını çaldık. Mavi kantarondan ilham alan ABC Bulaşık Deterjanı üreteceğiz. Bu üründen gelen tüm kârı da projeye bağışlayacağız. Osmaniye Bahçe, Ordu Perşembe, Bursa Dağkadı, İzmir Menemen ve son olarak Kars Oğuzlu ile birlikte yaklaşık 350 kadın bu proje sayesinde gelir elde edebiliyor. 2025’e kadar proje sayesinde 500 kadının gelir elde etmesi için çalışacağız” dedi.

Projenin STK ortağı Oğuzlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Sondem Yıldırım da peygamber çiçeği olarak da bilinen mavi kantaronu ‘Kars’ın mavi yıldızı’ olarak tanımlayarak şöyle konuştu: ABC Deterjan yetkilileri ile görüştükten sonra 20 kadın çiftçi sevinçten havalara uçtuk. Kişisel olarak aromatik yağ yapımı çabalarım uzun zamandır sürüyor. Artık hem tesisimiz var hem de bol miktarda yağ üretebilecek makinelerimiz var. Şimdilik 5 dönümlük alanda ekim yaptık, bu daha sonra 10 dönüm hatta neden 100 dönüm olmasın diye düşünüyoruz. Aromatik yağ yapımı çalışmalarımızı çevre köylere yaymayı hayal ediyoruz. Ürettiğimiz yağları dünya pazarında da pazarlamayı planlıyoruz.

Kantaron yağı ile cilt lekelerine elveda Geçmişten günümüze en eski tedavi materyali olan bitkiler tıptaki önemli yerini korumayı sürdürüyor. Bu bitkilerden en çok bilineni ise kantaron otu.

Sarı kantaronu ezbere kullanmayın Tabii şifa kaynağı sarı kantaron bitkisinin cilt ve ruh sağlığının yanı sıra menopozun olumsuz etkilerini azaltmada da önemli katkıları olduğunu belirten fitoterapi uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Yiğit, bilinçsiz kullanımının fayda yerine zarar verebileceğini söyledi.