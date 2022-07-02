Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve haberleşme harcamaları bir önceki aya göre yüzde 5,16, konut harcamaları yüzde 5,06, kültür eğitim ve eğlence harcamaları yüzde 4,55, gıda harcamaları yüzde 3,79, sağlık ve kişisel bakım harcamaları yüzde 3,72, ev eşyası harcamaları yüzde 3,57 ve giyim harcamaları yüzde 2,12 arttı. Toptan fiyatlarda ise bir önceki aya göre, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 15,11, gıda maddeleri grubunda yüzde 10,34, kimyevi maddeler grubunda yüzde 8,06, mensucat grubunda yüzde 6,75, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 5,33, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 3,52 artış, madenler grubunda ise yüzde 1,00 azalış görüldü.

Avrupa’da enflasyon kabusu: İtalya’da 36 yılın rekoru kırıldı! Avrupa enflasyon kabusu sürüyor. Birçok ülke enflasyon rekor tazelemiş durumda. Bu durumdan etkilenen son ülke ise İtalya oldu. Mayıs ayında yıllık yüzde 6,8 olan enflasyon oranı, Ukrayna-Rusya savaşının enerji ve gıda fiyatlarına etkisiyle haziran ayında yıllık yüzde 8'e ulaştı. Euro Bölgesi'nde de enflasyon haziran ayında tarihi zirveye ulaştı. İşte enflasyonun rekor tazelediği ülkeler…