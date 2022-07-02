Türkiye Gazetesi

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 2 Temmuz Cumartesi günü altın fiyatlarındaki hareketlilik vatandaşların gündeminde. Gram altın 980 TL’nin altına kadar gerilerken, çeyrek altında dalgalı seyrini sürdürüyor. Peki 2 Temmuz 2022 Cumartesi tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte canlı altın fiyatları…

2 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 975,60

Gram altın satış: 976,05

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.590,00

Çeyrek altın satış: 1.614,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.174,00

Yarım altın satış: 3.230,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.348,00

Tam altın satış: 6.436,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.473,00

Cumhuriyet altını satış: 6.571,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.485,00

Ata altın satış: 6.606,00

İslam Memiş ‘Şimdi kademe yapma zamanı’ diyerek gram altın için alım fırsatlarını açıkladı: Kaçıran çok üzülecek Altın ve dolarda yaşanan fiyat hareketliliği vatandaşların gündeminde. BDDK’nın kararı ile hem altın fiyatlarında hem de dolar kurunda düşüşler yaşanmıştı. Gram altın 1000 liranın altına düşerken dolar kuru 16,50 liraya kadar geriledi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın ve dolar için yatırımcıları uyardı. Düşüşlerin kalıcı olmadığını belirten İslam Memiş, ‘Şimdi kademe yapmak lazım’ diyerek gram altında alım seviyesini açıkladı. Peki altın ve dolar neden düşüyor? Gram altın ne kadar, daha da düşecek mi? Altında hangi seviyeden alım ve satım yapılmalı? İşte İslam Memiş’İn piyasa yorumu…

İslam Memiş kararsızları uyararak en iyi yatırım aracını açıkladı: Ne dolar ne altın, büyük fırsatı kaçırmayın Haftaya düşüşlerle başlayan altın ve dolarda dalgalanma sürüyor. Gram altında kayıplar artarken vatandaşlar ‘Gram altın daha da düşecek mi? Altın fiyatlarında son durum ne? En iyi yatırım aracı altın mı?’ sorularını araştırmaya başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki düşüşlerin kalıcı olmadığını belirterek en karlı yatırım aracını açıkladı. Ekrandaki kur rakamlarına aldanmayın uyarısında bulunan İslam Memiş, şuan için en karlı yatırım aracının Euro olduğunu söyledi.

İslam Memiş ‘Gram altın sert yükselecek’ diyerek alım fırsatını açıkladı: Bu tarihlere dikkat Altın ve dolardaki düşüşler sürüyor. BDDK’nın kararı sonrası 1000 liradan 970 liraya kadar düşen gram altın dalgalı seyrine devam ediyor. Dolar kuru ise yükselmeye başladı. Piyasalardaki fiyat dalgalanmalarını değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ‘Gram altın düşer mi, yükselir mi? Gram altın hangi seviyeden alınır?’ sorularını cevapladı. ‘Vatandaşların kafası karışık’ diyen İslam Memiş, önümüzdeki haftalarda Fed’in hamleleri ile altın fiyatlarında sert bir yükseliş beklediğini belirtti. Fed ile beraber gram altının yıl sonuna kadar 1450 lira seviyelerine çıkacağını söyleyen Memiş, alım için en uygun seviyeyi açıkladı.