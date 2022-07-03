Türkiye Gazetesi

MEMURA ENFLASYON FARKI

Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri de 4 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına odaklandı. 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla, toplu sözleşmeden kaynaklı bu yılın ilk yarısında yüzde 7,5 zam alan devlet memurlarının 2022'nin ikinci yarısında alacağı enflasyon farkı da belli olacak. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 2,98 yükselirken, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 35,64 artış yaşandı. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 7,5'lik zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

MÜDÜR, UZMAN VE DENETMENLERE DE 3600 EK GÖSTERGE

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan ek gösterge reform paketinde yapılan değişikliklerle 3600 ek göstergeden faydalanan meslek gruplarına yenileri eklendi. Mevcut düzenlemede birinci dereceye gelmiş olmak kaydıyla tüm öğretmenler, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polisler, alan sınırlaması olmaksızın 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu tüm sağlık çalışanları ile din görevlilerinin ek göstergeleri 3600’e yükseltilmişti. Ayrıca avukatlar, il müdürleri, bekçiler ve uzman jandarmalar, uzman erbaşlar gibi 3000 ek göstergeli tüm meslek gruplarının da 3600 ek gösterge düzenlemesinden faydalanmaları sağlandı. Dört meslek grubunun yanı sıra sosyal tarafların beklentileri dikkate alınarak il müdür yardımcıları, ilçe müdürleri, şube müdürleri, gelir uzmanları ve mali hizmetler uzmanları gibi kariyer uzmanlar ve denetmenlerin de 2.200 olan ek göstergeleri 3.600 ek göstergeye çıkarıldı.

AVM'LER DOLDU TAŞTI

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş salgının sona ermesiyle AVM'lerin tekrar eski günlerine döndüğünü söyledi. Altaş "Salgının geride kalması ve insanların yeniden sosyalleşmeleriyle birlikte AVM'lere ilgi de arttı. Ziyaretçi sayılarına baktığımızda genel anlamda AVM trafiğinde salgın öncesi döneme dönüldüğünü söyleyebiliriz" dedi. Altaş, AVM Perakende Ciro Endeksi’nde ilk çeyreğe bakıldığı zaman geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 126,5'lik artış görüldüğünü vurgulayarak "Ziyaret sayısı endeksinde 2022 birinci çeyrek bazında geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 83,3’lük bir artış görülüyor. 2022 sene sonu toplam ciro rakamının 365 milyar TL’ye ulaşmasını bekliyoruz. Ziyaretçi sayıları için de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması durumunda 2019 rakamlarının yakalanacağı öngörülüyor" değerlendirmesinde bulundu.

SON DAKİKA: 3600 ek göstergede sıcak gelişme! Memurların yüzünü güldürecek: İşte yeni maaş ve ikramiye tablosu SON DAKİKA: Milyonların beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Gelen Kurulu’nda yapılan oylama ile kabul edildi. Uygulamanın kabul edilmesiyle şube müdürlerinin 2200 olan ek göstergesi 3000'i de geçerek 3600 olarak belirlendi. Peki 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor, kimlere veriliyor? 3600 ek göstergede son durum ne? İşte 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası oluşan tablo...