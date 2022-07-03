Türkiye Gazetesi

Son dönemlerde en çok konuşulan konulardan biri asgari ücretti. Yüzde 20, yüzde 25 ve yüzde 30 arasında bir zam olacağı konuşuluyordu. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde açıklamayı yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile birlikte kameraların karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapıldığını ve net asgari ücretin 5500 lira olduğunu açıkladı. Yapılan bu zammın ara zam olduğunu ve esas zammın Aralık ayında kararlaştırılacağını belirten Erdoğan, asgari ücretteki artışla birlikte memurlara da gelir vergisinden dolayı 300 lira artış olacağını söyledi.

ASGARİ ÜCRET SONRA BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, asgari ücretin 5 bin 500 TL'ye çıkarılması sonrası açıklama yaptı. Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Temmuz ayından itibaren asgari ücretin net 5.500 TL’ye çıkarılmasıyla birlikte çalışanlarımıza sağladığımız bu vergi istisnalarında da 32,8 milyar TL’lik bir artış gerçekleşerek toplam maliyeti 90,6 milyar TL’ye yükselmiştir.

Devletimiz, istikrarlı bir şekilde büyümeye devam eden güçlü ekonomisiyle tüm bu maliyetleri rahatlıkla karşılayabilecek bir konumdadır. Dün olduğu gibi bugün de ekonomimizdeki büyümenin sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı olmasını; tabana ve tüm vatandaşlarımıza yayılmasını önemsiyor, tüm adımlarımızı bu doğrultuda atıyoruz."

2022 yılı başında tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kısmından gelir vergisiyle damga vergisini kaldırmıştık. Bu düzenlemeyle devletimiz 49,1 milyar TL gelir vergisi, 8,7 milyar TL damga vergisi olmak üzere toplamda 57,8 milyar TL vergiden feragat etmiştir."

Yeni asgari ücret ile 1565 lira avantaj! Milyonların cebi rahatlayacak Asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapıldı ve net asgari ücret 5500 liraya yükseldi. Milyonlarca vatandaşın cebini rahatlatacak olan bu gelişme birtakım avantajları da beraberinde getirdi. Brüt ücretle çalışan işçi ve memur daha az vergi ödeyecek, yılın kalan döneminde yaklaşık olarak bin 565 liralık vergi avantajı olacak. İşte detaylar...

İş dünyasından asgari ücret artışına tam destek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan asgari ücret artışının ardından gözler iş dünyasına çevrildi.

Son dakika: Asgari ücret zammıyla birçok maaşlarda değişti! Staj ücreti, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kıdem tazminatı, GSS primi, işsizlik maaşı... İşte kalem kalem değişen ücretler Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücrette zam oranı belli oldu. Yeni asgari ücret net 5.500 lira oldu. Gelen zamla birlikte işsizlik maaşından yaşlılık ve engelli aylığına, rapor parasından staj ücretine kadar bütün gelirlerde arttı. Peki en düşük maaş ne kadar oldu? Asgari ücrete ne kadar zam yapıldı? Asgari ücrete gelen zam maaş ücretlerini değiştirdi mi? İşte kalem kalem asgari ücret zammıyla birlikte değişen ücretler.