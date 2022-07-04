Türkiye Gazetesi

Yeni asgari ücretin yılın ikinci yarısında brüt 6.471 lira, net 5.500 lira olarak belirlenmesi birçok ödemede artışa sebep oldu. 7 milyondan fazla çalışanı etkileyen asgari ücret, mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından da hemen hemen her vatandaşı ilgilendiriyor. Bu sebeple 1 Temmuz’dan itibaren işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, rapor ücretleri gibi birçok kalem de değişmiş oldu. İşsizlik ödeneğinin en düşüğü 2.588 lira, en yükseği ise 5.176 lira şeklinde uygulanacak. Bir çalışanın yıllık kıdem tazminatı da 6.471 liraya yükseldi. GSS kapsamında sağlık kuruluşlarından yararlanmak için 194,13 lira ödenmesi gerekecek. Gelir testine gidilip hanedekilerin kişi başı gelirinin brüt asgari ücretin üçte birinden az hesaplanması durumunda GSS primini devlet karşılıyor.

İşletmelere staja giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de 20'den az çalışanı olan iş yerlerinde 825 lira, 20 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde 1.650 lira olarak uygulanacak. Asgari ücretin 5.500 liraya çıkmasıyla, devletin yıl boyunca feragat edeceği gelir ve damga vergisi miktarı da 90,6 milyar liraya çıktı. 2022 başında tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kısmından gelir vergisiyle damga vergisini kaldırılırken, devlet 57,8 milyar TL vergiden feragat etmişti. Bu miktar yeni asgari ücretle 32,8 milyar TL arttı. Öte yandan memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı, bugün açıklanacak 6 aylık enflasyon verisiyle belli olacak.

AK Parti'den yeni açıklama: Asgari ücrette esas artış yılbaşında AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan yaptığı açıklamada asgari ücrete yapılan ek zammı değerlendirdi. Yapılan bu zammın ilave bir zam olduğunun altını çizen Turan, esas artışın yine yıl başında yapılacağına dikkat çekti, işte detaylar...

Yeni asgari ücret ile 1565 lira avantaj! Milyonların cebi rahatlayacak Asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapıldı ve net asgari ücret 5500 liraya yükseldi. Milyonlarca vatandaşın cebini rahatlatacak olan bu gelişme birtakım avantajları da beraberinde getirdi. Brüt ücretle çalışan işçi ve memur daha az vergi ödeyecek, yılın kalan döneminde yaklaşık olarak bin 565 liralık vergi avantajı olacak. İşte detaylar...