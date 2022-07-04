Türkiye Gazetesi

İlk defa 1972’de yurt dışına açılan, 131 ülkede şimdiye kadar 458,4 milyar dolar değerinde 11 bin 273 proje üstlenen sektör, 2020'de hedef ülkelerdeki sıkıntılar, konjonktürel sorunlar ve Covid-19 etkilerine rağmen 15,9 milyar dolar değerinde 354 iş almıştı. Bugüne kadar alınan işlerde Rusya yüzde 20,8 ile ilk sırada yer alırken, ülkede bugüne kadar 95,4 milyar dolarlık proje üstlenildi. Rusya'yı yüzde 10,9'luk payla Türkmenistan takip etti. Bu ülkede üstlenilen proje tutarı 50 milyar dolara yaklaştı. Irak yüzde 6,9'luk pay ve üstlenilen 31,7 milyar dolarlık projeyle üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri, Libya, Kazakistan ve Suudi Arabistan izledi. 1972’den bugüne en çok proje üstlenilen sektörlerin dağılımında, konut ve rezidans projeleri yüzde 13,7'lik payla ilk sırada yer aldı.

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