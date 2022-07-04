Türkiye Gazetesi

Milyonların beklediği gün geldi, memur ve memur emeklileri ile SGK ve Bağkur emeklilerinin temmuz ayında alacakları zam ve enflasyon farkı belli oldu. Memur ve memur emeklilerinin zam oranı, enflasyonla birlikte yüzde 41,69 olarak belirlendi. Yeni maaşların belli olmasıyla birlikte Memur-Sen'den açıklama geldi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, enflasyon kaynaklı gelir kaybının karşılanması ve maaşlar arası makasın büyümemesi için seyyanen iyileştirme yapılması gerektiğini belirtti.

"ENFLASYON, BİR DÜNYA SORUNU HALİNE GELDİ"

Twitter'dan açıklama yapan Yalçın, "Haziran enflasyon yüzde 4,95, Ocak-Haziran enflasyonu yüzde 42,35 olarak açıklandı. Kamu görevlileri ve emekliler için maaş/ücret artışı ise toplamda yüzde 41,69 olarak gerçekleşti. Son dönemlerde üretim ve tedarik zincirinde yaşanan problemler, dövizdeki dalgalanmalar ve küresel krizin yansımaları sonucu oluşan enflasyon, bir dünya sorunu haline gelmiştir. Bu durum fiyat artışlarına, kamu görevlilerinin maaşlarında kayıp oluşmasına neden olmuştur" dedi.

"Enflasyon rakamlarının büyüklüğü; alım gücünün küçüldüğünün ve sabit gelirlilerin ekonomik kayıplar yaşadığının göstergesidir. Son 6 aylık süreçte yaşanan beklenmedik fiyat artışları, kamu görevlilerinin maaş/ücretinde azımsanmayacak oranda kayıp oluşmasına neden olmuştur" diyen Yalçın Özellikle kira, emtia, enerji gibi zorunlu harcama kalemlerindeki beklenmedik artışların emekçinin cüzdanını yaktığını belirtti.

SEYYANEN ZAM TALEBİ

Yalçın, "Memur-Sen olarak; en iyi zammın fiyat istikrarı olduğunu, enflasyon korkusunun fiyat istikrarı ile son bulacağını, enflasyon farkının ise geçmiş kayıpları telafi etmediği gerçeğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Başta kamu görevlilerimiz olmak üzere çalışanlarıyla büyüyen “Büyük ve Güçlü Türkiye” ile uyumlu olarak kayıpların tazmini için seyyanen zam yapılmalı, vergi matrahları yükseltilmeli, ikinci 6 aylık dönemde enflasyonun zam oranını aştığı durumda eşel mobil uygulanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Memur ve emekli zammı belli oldu! (2022 Temmuz emekli ve memur maaşı ne kadar) Haziran enflasyon oranı açıklandı, memur ve emekli zammı belli oldu. Milyonların merakla beklediği zam oranı açıklandı. TÜİK'in açıkladığı rakamla birlikte 2022 ara zam netlik kazandı. Asgari ücretin ardından gözler memur maaşlarına, memur emeklisi maaşlarına çevrilmişti. 2022 memur maaşları ne kadar oldu, 2022 temmuz zam oranı ne kadar? İşte milyonların merakla beklediği