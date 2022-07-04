Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından Haziran ayı enflasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Finansal piyasalarda istikrarı artırmaya yönelik adımlar attıklarını belirten Nebati, "Attığımız adımlara rağmen başta enerji ve tarım ürünleri olmak üzere küresel emtia fiyatlarındaki yüksek artışların devam etmesi, ülkemizde de Haziran ayında enflasyonun yüzde 4,95 gerçekleşmesinde etkili olmuştur" dedi.

"GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMAKTADIR"

Bakan Nebati, "Enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak ve enflasyonun olumsuz etkilerini vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansıtmak amacıyla KDV indirimlerinden sübvansiyonlara, yönetilen/yönlendirilen fiyatlardan kritik ürünlerdeki dış ticaret tedbirlerine kadar birçok tedbirler alınmıştır Fiyat artışları karşısında aldığımız ve almaya devam ettiğimiz çeşitli önlemlerin yanı sıra çalışanlarımızın ve emeklilerimizin alım gücünün desteklenmesi amacıyla gerekli önlemler alınmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Böylece, 2022 yılında kümülatif bazda asgari ücrete yüzde 94,6 oranında, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerine yüzde 85,5 oranında, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 78,6 oranında artış yaptık" diyen Nebati, "Önümüzdeki dönemde para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümünün yanı sıra mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal politikaları hayata geçirerek fiyat artışlarının düşürülmesi hedeflenmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

2022 Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı 2022 Haziran ayı enflasyon rakamları belli oldu. TÜİK verilerine göre haziranda TÜFE yüzde 4,95 artarken, yıllık bazda 78,62 seviyesine yükseldi.

Temmuz kira artış oranı ne kadar oldu? Enflasyon verileri açıklandı Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı, merakla beklenen oran belli oldu. Her ay açıklanan enflasyon rakamı ile birlikte kira artış oranı da belli oluyordu ancak geçen ay alınan karar ile zam oranı sabit tutuldu. 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenecek sözleşmelerde üst sınır yüzde 25 olacak.

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