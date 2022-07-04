Türkiye Gazetesi

Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından milyonlarca emekli ve memurun heyecanla beklediği zam oranları da haziran ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla netleşmişti. TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyonu ile 6 aylık fark açıklanmış ve SSK, BAĞ-KUR emekli maaşları ve memurlara yapılacak zam oranı netlik kazanmıştı. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımladığı 2022 yılı Temmuz ayına ait mali ve sosyal haklara ilişkin genelge ile kıdem tazminatı tavan fiyatta belli oldu.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI BELLİ OLDU

Kıdem tazminatında yıllık tavan tutar belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 15 bin 371 lira 40 kuruş oldu.

10 YILA 153 BİN 714 LİRA

Çalışanları yakından ilgilendiren kıdem tazminatı tavanının yükselmesiyle birlikte alınacak tazminatlar da arttı. SGK brütü 15 bin 371 liranın üzerinde olan herkes tavan rakamdan faydalanabilecek. Buna göre 10 yıl çalışmış biri işten çıkarılırsa alacağı kıdem tazminatı 153 bin 714 lira olacak.

KIDEM TAZMİNATI HANGİ DURUMLARDA VERİLİR?

İşçinin, 1475 sayılı İş Kanunun 14’üncü maddesine göre, aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışması ön koşulu ile birlikte;

- İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle iş sözleşmesinin feshedilmesi,

-İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve benzeri nedenlerle sözleşmesinin feshedilmesi,

-Askerlik görevi nedeniyle işten ayrılma,

-Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile işten ayrılma,

-Kadının evlenmesi halinde 1 yıl içinde kendi arzusu ile işten ayrılma,

-İşçinin ölümü koşullarından birinin gerçekleşmesi halinde kıdem tazminatı ödenmesi gerekmektedir.

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