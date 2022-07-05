Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Buna göre tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,95, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 44,54 artış gerçekleşti. Üretici fiyat endeksi aylık yüzde 6,77, yıllık ise yüzde 138,31 arttı. BöyLece TÜFE 24 yılın zirvesine çıkarken, ÜFE de 1995'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Tüketici fiyatları bazında haziranda en fazla fiyat artışı yüzde 24,8 ile şehir gazı ve doğalgazda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 24,85 ile sebzede görüldü. Bu verilerin ardından yıllık tüketici enflasyonu ile üretici enflasyonu arasındaki makas eksi 59,7 puan ile rekor seviyeye yükseldi. Yıllık en düşük artış yüzde 23,74 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 26,99 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 27,76 ile eğitim ve yüzde 39,34 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 123,37 ile ulaştırma, yüzde 93,93 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 81,14 ile ev eşyası oldu. Ana harcama grupları itibarıyla en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,18 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 1,97 ile sağlık ve yüzde 2,02 ile eğlence ve kültür oldu.

Fiyatı en fazla artan ürün gaz oldu

Haziran ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 24,8 ile şehir gazı ve doğalgaz oldu. Gazı yüzde 21,88 ile araç yakıt ve yağları, yüzde 19,49 ile çay ve içecek çeşitleri, yüzde 15,22 ile taze süt, yüzde 15 ile elektrik, yüzde 13,8 ile demir yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 13,13 ile meyve ve sebze suları, yüzde 12,46 ile tereyağı, yüzde 12,41 ile peynir izledi. En çok ucuzlayan ürünler ise sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) yüzde 24,85, yumurta yüzde 4,18 oldu.

GEREKLİ TEDBİRLERİ ALIYORUZ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, finansal istikrara yönelik atılan adımlara rağmen başta enerji ve tarım ürünler olmak üzere küresel emtia fiyatlarındaki artışların enflasyonu tetiklediğini söyledi. Nebati şunları kaydetti: "Enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak ve enflasyonun olumsuz etkilerini vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansıtmak amacıyla KDV indirimlerinden sübvansiyonlara, yönetilen/yönlendirilen fiyatlardan kritik ürünlerdeki dış ticaret tedbirlerine kadar birçok tedbirler alınmıştır. Fiyat artışları karşısında aldığımız ve almaya devam ettiğimiz çeşitli önlemlerin yanı sıra çalışanlarımızın ve emeklilerimizin alım gücünün desteklenmesi amacıyla gerekli önlemler alınmaktadır. Böylece, 2022 yılında kümülatif bazda asgari ücrete yüzde 94,6 oranında, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerine yüzde 85,5 oranında, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 78,6 oranında artış yaptık. Önümüzdeki dönemde para ve maliye politikalarının güçlü eş güdümünün yanı sıra mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal politikaları hayata geçirerek fiyat artışlarının düşürülmesi hedeflenmektedir" dedi.

Bakan Nebati'den enflasyon değerlendirmesi: Gerekli önlemler alınmaktadır Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Nebati "Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin alım gücünün desteklenmesi amacıyla gerekli önlemler alınmaktadır" dedi.

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