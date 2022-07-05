Türkiye Gazetesi

Elektrikli araçlara artan talep bu alanda rekabeti de artırıyor. Özellikle Türkiye’nin yerli elektrikli otomobil konusunda attığı adım, şarj istasyonu konusunda rekabeti kızıştırdı. Geçtiğimiz günlerde Togg, Trugo Charging markasıyla, Zorlu Enerji de ZES’le şarj ağı işletmesi konusunda EPDK’dan lisans alırken, yarışa Koç Grubu da dâhil oldu. Koç Topluluğu şirketlerinden WAT Mobilite, elektrikli araç şarj ağı işletmeciliği alanında faaliyet gösterecek. Türkiye’de toplam elektrikli araç şarj ünitesi sayısı 3 bini buluyor. ZES, 1.100’ü aşkın lokasyonda 1.900’e yakın istasyonda hizmet verirken, Togg, Trugo ile önümüzdeki yılın ortasına kadar 81 ildeki 600'den fazla lokasyonda 2 bin soketi olan 1.000 adet hızlı şarj cihazının kurulumunu hedefliyor. Şubat 2022'de kurulan ve EPDK’dan Şarj Ağı İşletmecisi olmak üzere lisansını alan WAT Mobilite, Koç Holding Nakkaştepe Kampüsünde elektrikli araç şarj istasyonunu açtı.

HEM TASARLAYACAK HEM ÜRETECEK

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu “Şirketimiz; elektrikli araç şarj istasyonları ürün ailesinin tasarlanması, üretilmesi ve hem ülkemizde hem de yurt dışında hizmete sunulması konusunda belirlenen hedeflere yönelik çalışacak. Binek araçlardan otobüslere, hafif ticari araçlardan uzun yol yük taşıma araçlarına kadar geniş kapsamda ihtiyaca hizmet edecek. Kalite ve güvenilirlik gereksinimlerinin yüksek olduğu bu cihazları ülkemizdeki kullanım koşullarına uygun olarak tasarlayıp üretmeyi hedefliyoruz. Buradan hareketle elektrikli araç şarj ağı işletmeciliği alanında da stratejik bir adım attık ve teknoloji ile operasyon yatırımlarımızı yönetecek WAT Mobilite şirketimizi şubat ayında kurduk. Elektrikli araçların ülkemizdeki yaygınlaşmasına Koç Topluluğu'nun bu sayede önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. WAT, Opet, Otokoç Otomotiv ve Entek Elektrik'in ortaklığıyla kendi alanlarında lider dört topluluk şirketimizin sinerjisi ile yola çıkan WAT Mobilite’nin Koç Holding Nakkaştepe kampüsüne de elektrikli araç şarj istasyonu kurmasından büyük mutluluk duyduk” değerlendirmesini yaptı. Zorlu ve Togg’un ardından Koç Topluluğu da yeni şirketi WAT Mobilite ile elektrikli araç şarj ağı işletmeciliğine başlıyor. Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu “Elektrikli araçların ülkemizdeki yaygınlaşmasına Koç Topluluğu'nun önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

2022 SONUNDA FABRİKADA ÜRETİM BAŞLIYOR

Koç Holding Nakkaştepe Kampüsünde devreye alınan elektrikli araç şarj istasyonunun açılışında konuşan WAT Genel Müdürü Oğuzhan Öztürk, Türkiye'nin elektrikli araç dönüşümündeki hedeflerinin halk tarafından heyecan ile takip edildiğinin aktararak, şöyle konuştu: Bu hedeflere ulaşılması için elektrikli araç şarj cihazlarının ülkemizde yerli olarak tasarlanmasını ve üretilmesini kritik görüyoruz. 2022 yılı sonu itibarıyla WAT fabrikamızda üretimine başlayacağımız şarj cihazlarının, 2023 yılı itibariyle yerlileştirme çalışmalarını hızlandıracak ve geleceğe damga vuracak teknolojileri ülkemize kazandırmak için var gücümüzle çalışacağız. Elektrikli araçlar için kritik öneme sahip şarj istasyonları konusunda Türkiye çapında hızlı bir yaygınlaşma hedefimiz var. Bu konuda Koç Topluluğu şirketlerinin kendi lokasyonları ile Türkiye geneline yayılan güçlü bayi ve servis altyapısı en büyük itici gücümüz olacak. Bu yaygınlaşmayı kendi gücümüz ve bayilerimiz ile birlikte hayata geçireceğimiz yatırımlarla sağlayacağız

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