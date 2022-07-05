Türkiye Gazetesi

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI – 5 Temmuz Salı günü gram altın ve çeyrek altındaki hareketlilik vatandaşların gündeminde. BDDK’nın kararı sonrası düşüşe geçen altın fiyatlarında ibre yön değiştirdi. Vatandaşlar ise ‘Altın fiyatları yükseldi mi? Altın fiyatları güne nasıl başladı? Çeyrek altın ve gram altında son durum ne?’ sorularını araştırmaya başladı. Peki 5 Temmuz 2022 Salı günü cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları güne nasıl başladı? Çeyrek altın kaç TL? İşte 5 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları…

5 TEMMUZ GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 5 Temmuz Salı günü, yani haftanın ikinci gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 977,78'ten yapan gram altın şu anda alış fiyatı 977,96 lira satış fiyatı 978,16 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.456,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.359,00 TL satış fiyatı 6.467,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.240,00 TL'den yapan yarım altın, 3.188,00 TL alış 3.245,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.619,00 TL seviyesinde yapmıştı. 5 Temmuz itibariyle 1.598,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.622,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.379,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.469,00 TL

Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş ‘Ciddi bir baskılanma’ var diyerek gram altında yükseliş tarihini açıkladı: Kademeli alın Altın fiyatlarındaki fiyat dalgalanması vatandaşların gündeminde. Özellikle BDDK’nın kararı sonrası sert düşüşe geçen gram ve çeyrek altında dalgalı seyir sürüyor. Gram altın 980 liranın altına kadar gerilemiş durumda. Altındaki hareketliliği değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ‘Ciddi bir baskı ve manipülasyon var’ diyerek vatandaşları uyardı. Düşüşlerin kalıcı olmadığını belirten İslam Memiş, altın alacakları uyararak yükseliş tarihlerini açıkladı. Peki altın fiyatları ne zaman yükselecek? Altında hangi seviyeden alım-satım yapmalıyım?

İslam Memiş ‘Şimdi kademe yapma zamanı’ diyerek gram altın için alım fırsatlarını açıkladı: Kaçıran çok üzülecek Altın ve dolarda yaşanan fiyat hareketliliği vatandaşların gündeminde. BDDK’nın kararı ile hem altın fiyatlarında hem de dolar kurunda düşüşler yaşanmıştı. Gram altın 1000 liranın altına düşerken dolar kuru 16,50 liraya kadar geriledi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın ve dolar için yatırımcıları uyardı. Düşüşlerin kalıcı olmadığını belirten İslam Memiş, ‘Şimdi kademe yapmak lazım’ diyerek gram altında alım seviyesini açıkladı. Peki altın ve dolar neden düşüyor? Gram altın ne kadar, daha da düşecek mi? Altında hangi seviyeden alım ve satım yapılmalı? İşte İslam Memiş’İn piyasa yorumu…

İslam Memiş kararsızları uyararak en iyi yatırım aracını açıkladı: Ne dolar ne altın, büyük fırsatı kaçırmayın Haftaya düşüşlerle başlayan altın ve dolarda dalgalanma sürüyor. Gram altında kayıplar artarken vatandaşlar ‘Gram altın daha da düşecek mi? Altın fiyatlarında son durum ne? En iyi yatırım aracı altın mı?’ sorularını araştırmaya başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki düşüşlerin kalıcı olmadığını belirterek en karlı yatırım aracını açıkladı. Ekrandaki kur rakamlarına aldanmayın uyarısında bulunan İslam Memiş, şuan için en karlı yatırım aracının Euro olduğunu söyledi.