Türkiye Gazetesi

ABD’de enflasyonun rekor seviyeler ulaşması ve ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz artırım sinyalleri küresel piyasalarda durgunluğa neden oldu. İç piyasada ise dolar kurundaki fiyat hareketliliği vatandaşın gündeminde. 17 TL’nin üzerinde hareket eden dolar Merkez Bankası’ndan gelen açıklama ile 16 lira seviyelerine geri çekilmişti. Peki dolar bugün ne kadar oldu? 5 Temmuz 2022 dolar ne kadar, Euro kaç TL? 1 dolar kaç TL? İşte dövizde yaşanan son dakika gelişmeleri…

DOLAR FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını yüzde 0,08'lik düşüşle 16,8020 seviyelerinde gerçekleştiren dolarda güncel alış fiyatı 16,7910 ve güncel satış fiyatı 16,8132 seviyelerinde seyrediyor. Dolar, 5 Temmuz salı günü sabahında 16,80 lira bandının hemen üzerinde işlem görüyor.

Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 16,8020 TL satış fiyatı 16,8416 TL seviyesinde işlem görüyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Euro fiyatları yeşil ibreyi göstererek çıkış eğilimini sürdürmeye devam ediyor. Önceki kapanışını 0,73'lük yükselişle yapan euro 17,5969 seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 17,5880 TL alış fiyatından, 17,6058 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro/TL ise 5 Temmuz Salı günü aynı dakikalarda 17,5480 TL alış fiyatı, 17,5635 TL satış fiyatıyla el değiştiriyor.

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