Türkiye Gazetesi

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim sonrası Türkiye'de ayçiçek yağı fiyatları stoklandı, fiyatlar katlandı. Halkın büyük panikle marketlere koşması sonrası oluşan kaos, fiyatların yükselmesine neden oldu. Bu dönemde harekete geçen Toprak Mahsulleri Ofisi, ayçiçek yağını piyasadan daha uygun fiyata satışa sundu.

TMO'DAN AYÇİÇEK YAĞINA ZAM

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), özellikle Mart ayında Türkiye'de yükselişe geçen ayçiçek yağı fiyatları konusunda harekete geçmiş ve piyasadan uygun fiyata ayçiçek yağı satmaya başlamıştı. TMO, yurt dışından getirdiği ham ayçiçek yağlarını rafine ederek 5 litrelik tenekelerde perakende olarak 129 liraya satışa sunmuştu.

TMO, Mart ayında 129 liradan satışa sunduğu ayçiçek yağının fiyatını son olarak 135 liraya çıkardığını duyurdu.

ÜÇÜNCÜ MÜDAHALE MART AYINDAYDI

TMO, ayçiçek yağında ilk müdahaleyi 2021 bahar aylarında yapmıştı. TMO o zaman 5 litrelik ayçiçek yağını 59 liradan piyasaya sürmüştü. TMO, ikinci müdahalede ise ayçiçek yağının fiyatını 99 liraya çıkarmış, KDV indirimi ile fiyatlar 92.5 liraya düşmüştü. TMO, ayçiçek yağında 3’üncü müdahaleyi ise geçtiğimiz Mart ayında yapmış ve indirimli ayçiçek yağını 129 liradan satışa sunulmuştu.

Ayçiçeği tarlaları yüzleri güldürdü: Son 10 yılın rekoru bekleniyor Türkiye'de üretilen ayçiçeğinin yüzde 15'i Edirne'den karşılanıyor ve bu sene ayçiçeğinde artan yağışlarla birlikte son 10 yılın en yüksek verimi bekleniyor.