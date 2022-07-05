Türkiye Gazetesi

Son günlerde artan zamlardan sonra bir zam da çaya geldi ve bu haber çay tiryakilerini üzecek. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından çaya 16 Mayıs Pazartesi günü yüzde 43.71'e yakın zam yapmıştı. Çay fiyatları artmaya devam ederken geçtiğimiz hafta çaya bir zam daha gelmiş ve yüzde .25'lik bir artış yaşanmıştı.

Çay tiryakilerini üzen zamın ardından bir zam daha geldi. Çay fiyatlarına 5 Temmuz Salı günü yani bugün yüzde 9.5'lik bir artış yaşandı. Buna göre çaya 2 ay içinde toplamda yüzde 61.3 zam gelmiş oldu.

Sektör temsilcileri Temmuz ve Ağustos aylarında çaya yeni zamların geleceğini öne sürdü.

YAŞ ÇAY ALIM FİYATI YÜZDE 73 ARTTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs tarihinde 2022 yılı yaş çay taban alım fiyatını açıklamıştı. Yaş çayda geçen yıl 3,87 TL olan alım fiyatı yüzde 73 artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme primi de yüzde 130,8 artışla 30 kuruşa çıkarılarak fiyat 7 TL seviyesine yükseltilmişti.

ÇAYKUR İKİNCİ SÜRGÜN KOTASI AÇIKLANDI

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, ikinci sürgün yaş çay alımlarının, bugün itibarıyla başladığı bildirildi. Bütün fabrikalarda yaş çay alımı öncesi hazırlıkların tamamlandığı ifade edilen açıklamada, dekara 550 kilogram alım kotası uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, ikinci sürgün kampanya döneminde üreticilerin hasat olgunluğuna ulaşan çaylarını bekletmeden bir an evvel toplamalarının menfaatlerine olacağı kaydedildi.​​​​​​​

Çayı olmayan alsın! ÇAYKUR'dan kuru çaya zam Çaykur, çaya ortalama yüzde 43,71 zam yaptı. Sektör, Haziran'da çaya yine zam beklendiğini söyledi