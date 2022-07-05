Türkiye Gazetesi

Gün içerisinde yarından geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten ötürü benzinde 96 kuruş fiyat artışı meydana geldiği ve artışın pompa satış fiyatlarına yansıyacağı belirtilmişti. Bu zam iptal edildi. Motorin ve LPG’nin fiyatında değişiklik olmayacak. Brent petrol akşam saatlerine doğru yüzde 5'lik bir düşüşle 107 dolara kadar geriledi. Sektör kaynaklarından alınan son bilgilere göre, brent petroldeki bu düşüş benzine yapılacak 96 kuruşluk zammı iptal ettirdi.

BRENT PETROL NE KADAR?

Önceki gün 114 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 113.5 dolar seviyesinde tamamladı. Bugün (Salı) sabah saatlerinde dünkü kapanışa göre yüzde 0,43 düşüşle 113,01 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı sert çakıldı. Yüzde 5,36 düşen Brent petrolün varili saat 17.30 itibariyle 107 dolardan işlem görüyor.

İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,69, benzinin litresi ise 25,20 liradan satılıyor.

İSTANBUL

Motorin: 26,64 TL

Benzin: 25,18 TL

LPG: 10,67 TL



ANKARA

Motorin: 26,74 TL

Benzin: 25,31 TL

LPG: 10,57 TL



İZMİR

Motorin: 26,77 TL

Benzin: 25,30 TL

LPG: 10,31 TL

Son dakika: Akaryakıt fiyatlarında ibre yön değiştirdi! Benzine zam geliyor: 26 lirayı aşacak Akaryakıt fiyatlarında son dakika! Sektör kaynaklarından alınan son dakika bilgisine göre bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geliyor. Geçtiğimiz hafta ise benzin ve motorine peş peşe indirim gelmişti. Benzine gelecek olan zamla birlikte fiyatlar yeniden 26 liranın üzerine çıkacak. Peki benzine zam mı geliyor? Benzine ne kadar zam gelecek? Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? 5 Temmuz 2022 benzin, motorin ve LPG ne kadar, kaç TL? İşte akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri…

Uzmanlar benzin ve motorin fiyatlarında reçeteyi ortaya koyarak düşüş tarihini açıkladılar: 20 liranın altına inecek Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla birlikte sert yükselişe geçen Brent petrol rekor üstüne rekor kırmıştı. Brent petroldeki yükseliş ise iç piyasada akaryakıta zam olarak yansımıştı. Motorinin litresi 30 liraları gördü. Uzmanlar ise piyasaları değerlendirerek benzin ve motorin litre fiyatında düşüş tarihini verdi. 100 ve 110 dolar arasında gidip gelen petrolde sadece 55 dolarının rafineri marjı olduğuna dikkat çeken uzmanlar, marjlardan bir miktar feragat edilerek yüzde 10-12’lik indirimin piyasaya yansıyabileceğini dile getirdiler. Eğer böyle olursa benzin ve motorin fiyatları 20 TL’nin aşağına gerileyecek.