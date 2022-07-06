Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Sağlık teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişim tedavi yöntemlerindeki yeniliklerin adaptasyonunu da önemli hâle getirdi. Türkiye’de 40 yıldır faaliyet gösteren İrlanda merkezli sağlık teknolojileri firması Medtronic’in sağlık profesyonellerinin becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla İstanbul’da 2014’te 25 milyon dolar yatırımla kurduğu ‘Medtronic İnovasyon Merkezi’ bugüne kadar 6 binden fazla sağlık profesyoneline 1000'den fazla uygulamalı eğitim programı sunarken, yeni yatırımlarla Türkiye’yi sağlıkta bölgenin eğitim üssü hâline getirecek.

10 MİLYON DOLAR YATIRIM

Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Rusya dâhil 35 ülkede sağlık profesyonellerinin gelişimini destekleyen Medtronic, 10 milyon dolar ek yatırımla inovasyon merkezinin eğitim altyapısını büyüteceğini açıkladı. Bu yatırımla robotik cerrahi, beyin cerrahisi, nefroloji ve KBB genelinde eğitim kapasitesi artarken, hasta sonuçları üzerindeki etkinin daha da büyüyeceği ifade ediliyor. Yatırıma ilişkin düzenlenen toplantıda; Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, Medtronic Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölge Başkanı Majid Kaddoumi ile Medtronic Türkiye Batı Asya ve Levant Bölge Başkanı Ayhan Öztürk yer aldı.

ÜRETİMLE DE İLGİLENİYOR

Kolay olmasa da Türkiye’de üretim yapmakla ilgilendiklerini ancak eğitim merkezini yenilemek için yaptıkları yatırımın bir üretim tesisi kadar etkili olduğunu anlatan Majid Kaddoumi, “Bu yatırım ile birinci sınıf sağlık hizmeti uygulayıcıları yetiştireceğimize inanıyorum. Ve de daha fazla hastayı Türkiye’ye çekeceğinden şüphem yok. Ayrıca eğitim arayanların ve öğrenmeye meraklı insanların uğrak merkezi Türkiye olacak. Kabul etmek gerekir ki bu başlı başına bir ekonomidir” dedi.

TÜRKİYE ALANINDA TEK OLACAK

Merkezin genişlediğini ve yeni yatırımla birlikte robotik cerrahi teknolojileri başta olmak üzere Türkiye’de olmayan birçok cihazın geleceğini vurgulayan Ayhan Öztürk de, özetle şöyle konuştu: Türkiye’de 600’e yakın çalışanımız var. Dünyadaki 6 eğitim merkezimizden biri Ümraniye’de. Yapılacak yatırımla bütün eğitimlerin tek yerden verildiği ilk merkez Türkiye olacak. Robotik cerrahinin bölgedeki ilk merkezi Türkiye olacak. Merkezde yüzde 60’ı yurt dışından olmak üzere yılda 5 bin hekim eğitim alacak. Bu sağlık turizmi için de çok önemli. Kamudaki hekimlerin eğitilmesi içinde iş birliği yaptık.

TÜRKİYE BÖLGESEL ÜRETİM MERKEZİ

Son 20 yılda Türkiye’nin ekonomik yapısında, üretim kabiliyetlerinde ciddi sıçrama yaşandığını, 240 milyar doların üzerinde yatırım çekildiğini ifade eden Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, “Türkiye bölgesel bir üretim merkezi haline geldi” dedi. Uluslararası şirketlerin, iç pazarın yanında çevredeki ülkelere de erişmek için Türkiye’ye yatırım yaptığını kaydeden Dağlıoğlu, “Üretim projelerini kazanmak bizim için çok önemli. Bunları kazanmaya devam edeceğiz ama bizim uluslararası şirketlerden beklediğimiz, diğer fonksiyonların da ülkeye kazandırılması. Türkiye’de Ar-Ge merkezleri, tasarım ofisleri kurulması, satın alma ofislerinin kurulması çok ciddi katma değeri olan işler. Üretim katma değerinin de üstünde olduğunu görebiliyoruz” dedi. Medtronic’in üretim projesi için de takipte olduklarını anlatan Dağlıoğlu, Türkiye’nin uluslararası doğrudan yatırımların yüzde 1’ini alacağını ifade etti.

Sağlık turizmine google dopingi Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Derneği Başkanı Dr. Köksal Holoğlu, pandemiden sonra 2022 yılında Türkiye’ye gelen yabancı hasta sayısında büyük artış olduğunu belirtti. Devlet, sağlık turizmini desteklemek amacıyla Google ve sosyal medyaya verilen reklam faturalarının yüzde 60’ını geri ödüyor

