Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ | İZMİR

Türkiye’nin en büyük GSM operatörlerinden Vodafone, yıllık değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi. Şirketin 1 yıllık ekonomik verilerinin açıklandığı toplantıda markanın hem müşterilerine hem de ekonomiye sağladığı katkılar anlatıldı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, ürün ve hizmetleriyle müşterilerinin hayatını kolaylaştıran Vodafone Red uygulamasının ekonomiye ciddi katkılar sunduğunu ifade etti. Vodafone Red kullancılarının Martı’dan İspark’a, Budget’tan Havaist’e kadar birçok uygulamada indirim sağladığını, ayrıca yurt dışındaki iletişim kanallarında da tasarruf yaptığını söyleyen Şahin “Red, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle abonelerinin hayatını ekonomik ve sosyal yönden kolaylaştırırken, sağladığı maliyet avantajıyla ülke ekonomisine de katkıda bulunmaya devam ediyor. Dijital hayatın keyfini benzersiz bir deneyimle çıkaran Red’lilere, son 1 yılda toplam 528 milyon TL’lik ayrıcalık sağlandı” dedi. Vodafone Red’lilere yurt dışında da çeşitli ayrıcalıklar sunulduğunu söyleyen Şahin “Seçili tarifelerde olan Red’liler, 40’tan fazla ülkede 4 gün boyunca ek ücret ödemiyor ve yurt içi tarifelerini kullanır gibi seyahat edebiliyor. Red’liler, 23 Vodafone ülkesini ayda 120 dakika ücretsiz arayabiliyor. Son 1 yılda toplam 200 bini aşkın Red'li tarifedeki dakikalarıyla bu ülkeleri tıpkı Türkiye’yi arar gibi arayarak 6.2 milyon dakika ücretsiz konuştu. Vodafone Red’liler hem yurt dışında kullanım hem de yurt dışındaki yakınlarıyla iletişim için sunulan ayrıcalıklarla toplam 433 milyon TL tasarruf etti” diye konuştu.

İNTERNET KULLANIMI ARTIYOR

Gerek Vodafone abone bazında gerekse Türkiye genelinde dijitalleşmenin öncüleri hâline gelen Vodafone Red’liler, son 1 yılda yaklaşık 2 milyar GB mobil internet kullandı, 51.4 milyar dakika konuştu, 2.7 milyar SMS attı. Mobil internet kullanımı 2 yıl öncesine göre 2.5 kat artan Vodafone Red’liler, normal bir faturalı tarife kullanıcısına göre 3.2 kat daha fazla internet kullandı. Red’lilerin aylık ortalama data kullanımı 20 GB’ı aştı.

RED İLE YENİ İŞ BİRLİKLERİ ARTACAK

Meltem Bakiler Şahin, Red müşterilerine yeni imkânlar tanınacağını da belirterek “Vodafone yeni dönemde de Red’li müşterilerine eğlencede, marka iş birliklerinde, yurt dışında ve yeni nesil dijital hizmette faydalar sunmayı sürdürecek. Hâlihazırda seçili tarifelerde olan Red'liler, 40'tan fazla ülkede 4 gün boyunca ek ücret ödemiyor ve yurt içi tarifelerini kullanır gibi seyahat edebiliyor. Vodafone, uluslararası dolaşım hizmetinin kapsamını tüm Avrupa’yı da dâhil ederek 130 ülkeye çıkaracak. Diğer yandan, Red’li müşterilere Vodafone Yanımda üzerinden çok avantajlı fiyatlarla otel, uçak ve seyahat turu gibi ihtiyaçlarını karşılama imkânı da sunulacak” açıklamasında bulundu.

Vodafone’un Türkiye kaygısı Türkiye’ye bugüne kadar 60 milyar liradan fazla yatırım yapan Vodafone, sektördeki endişelerini paylaştı. Özellikle fiberden genişbanta, 5G’den rekabet şartlarına kadar birçok alanda yaşanan problemler Vodafone’u Türkiye yatırımlarını sorgulamaya itiyor.

Vodafone, Metaverse’te mağaza açmaya hazırlanıyor Vodafone, Metaverse’teki ilk mağazasını açmaya hazırlanıyor. Çok yakında Decentraland’de “66,-1 parsel” lokasyonunda açılacak olan Vodafone Metaverse Mağaza’da müşterileri kişisel dijital asistan TOBi karşılayacak.