Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde TÜİK'in haziran ayında yıllık enflasyonun yüzde 78,6'ya yükseldiğini açıklamasının ardından dolar dün 17 TL’yi aştı. Hem vatandaşlar hem de yatırımcılar ‘Dolar neden yükseliyor? Dolar kuru bugün ne kadar?’ sorularını aştırmaya başladı. Peki, 6 Temmuz dolar ne kadar oldu? Dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte detaylar...

DOLAR FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını yüzde 0,13'lük yükselişle 16,9779 seviyelerinde gerçekleştiren dolarda güncel alış fiyatı 16,9602 ve güncel satış fiyatı 16,9957 seviyelerinde seyrediyor. 6 Temmuz Çarşamba Dolar ve Euro'da son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Euro önceki kapanışını 0,02'lik düşüşle yaptı. Euro 17,4337 seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 17,4033 TL alış fiyatından, 17,4641 TL satış fiyatından işlem gördü.

İslam Memiş enflasyon rakamları sonrası dolar ve altın fiyatları için uyardı: Bu bant aralığına dikkat ederek alım yapın! Enflasyon rakamlarının açıklanması ve asgari ücrete gelecek olan ek zammın duyurulmasının arından vatandaşlar ‘Dolar ve altın fiyatları yükselecek mi? Gram altında pik seviye ne? Hangi seviyeden altın almalıyım?’ sorularına kitlendi. Piyasalardaki hareketliliği yorumlayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar kurunun kritik seviyelerde olduğunu belirterek takip edilecek bant aralığını açıkladı. Altın fiyatları içinde vatandaşları uyaran İslam Memiş, gram altındaki dalgalanmaların devam edeceğini alım içinse ‘Kademeli alım’ uygulamasının en mantıklı fırsat olduğunu söyledi.

Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş ‘Ciddi bir baskılanma’ var diyerek gram altında yükseliş tarihini açıkladı: Kademeli alın Altın fiyatlarındaki fiyat dalgalanması vatandaşların gündeminde. Özellikle BDDK’nın kararı sonrası sert düşüşe geçen gram ve çeyrek altında dalgalı seyir sürüyor. Gram altın 980 liranın altına kadar gerilemiş durumda. Altındaki hareketliliği değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ‘Ciddi bir baskı ve manipülasyon var’ diyerek vatandaşları uyardı. Düşüşlerin kalıcı olmadığını belirten İslam Memiş, altın alacakları uyararak yükseliş tarihlerini açıkladı. Peki altın fiyatları ne zaman yükselecek? Altında hangi seviyeden alım-satım yapmalıyım?

İslam Memiş ‘Şimdi kademe yapma zamanı’ diyerek gram altın için alım fırsatlarını açıkladı: Kaçıran çok üzülecek Altın ve dolarda yaşanan fiyat hareketliliği vatandaşların gündeminde. BDDK’nın kararı ile hem altın fiyatlarında hem de dolar kurunda düşüşler yaşanmıştı. Gram altın 1000 liranın altına düşerken dolar kuru 16,50 liraya kadar geriledi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın ve dolar için yatırımcıları uyardı. Düşüşlerin kalıcı olmadığını belirten İslam Memiş, ‘Şimdi kademe yapmak lazım’ diyerek gram altında alım seviyesini açıkladı. Peki altın ve dolar neden düşüyor? Gram altın ne kadar, daha da düşecek mi? Altında hangi seviyeden alım ve satım yapılmalı? İşte İslam Memiş’İn piyasa yorumu…