Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete yüzde 30'luk bir ara zam yapıldığını duyurmuştu. Böylelikle asgari ücret 4.253 liradan 5.500 liraya yükselmişti. Çalışanlar tam sevinecekken fırsatçılar devreye girdi. Hem de öyle ki asgari ücret zammı açıklanacağı gün zamlar gelmeye başladı.

Dün çay ve ayçiçeği zammı fazlasıyla konuşulurken bugün zamlara bir yenisi daha eklendi. Önceki fiyatıyla 30'lu yumurta ortalama 38 liradan satışa sunulurken bugün gelen zamla beraber 45 liraya yükseldi. Bu zammların marketlerdeki raflara daha fazla yansıması bekleniyor.

Çaya bir zam daha! Son 2 ayda 3. zam Geçtiğimiz hafta çayın fiyatında yüzde 2.5'lik artış yaşanmıştı. Bunun ardından bir zam daha geldi. Peki çaya zam mı geldi? Kaç TL zam geldi? Çaya ne kadar zam yapıldı? Çay fiyatları ne kadar oldu? İşte 2022 güncel çay fiyatları ve zam detayları...

Fırsatçılar asgari ücret zammını beklemedi! Her sektörde fiyatlar uçtu Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni asgari ücreti açıkladı. Asgari ücrete yapılan ek zam ile 5.500 TL oldu. Gelen zammın ardından harekete geçen fırsatçılar, neredeyse tüm sektörlerde fiyatları artırdı. Herhangi bir maliyet artışı olmamasına rağmen zammın ertesi günü temel gıda maddelerinde fiyatlar arttı. Gayrimenkul sitelerindeki ilanlarda ise kiralık ev fiyatları 1000 lira kadar yükseltildi.

Ayçiçek yağına zam geldi, 5 litrelik yağın fiyatı güncellendi! İşte son durum Dünyanın en önemli tahıl ihracatçıları arasında yer alan ve aynı zamanda ayçiçek yağında da kilit role sahip olan iki ülke, Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim dünyada gıda endişesine yol açtı. Türkiye'de de özellikle ayçiçek yağı konusunda yaşanan panik ve artan fiyatlar sonrası devreye giren Toprak Mahsulleri Ofisi, 5 litrelik yağ fiyatlarında artışa gitti. 129 liraya satışa sunulan ayçiçek yağının fiyatı 135 liraya yükseldi.