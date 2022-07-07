Türkiye Gazetesi

Merkez Bankalarının yükselen enflasyonu kontrol altına almak için para politikalarında sıkılaşmaya gitmesi, ekonomilerde resesyon beklentilerini artırdı. Öte yandan küresel piyasalarda da FED’in etkisi hissedilir oldu. FED durgunluk endişesiyle 0.75 oranında yapacağı faiz artırımını 50 baz puana çekebileceği sinyalini verdi. Dünya borsalarında yüzde 3'e varan kayıplar yaşanıyor. Güney Kore'de de enflasyonun neredeyse 24 yılın zirvesine çıkması, ekonomik büyüme ve petrol talebinin zayıflayacağına ilişkin kaygıları artırdı.

GREV BİLE ETKİLEMEDİ

Petrol fiyatlarının Norveç'te enerji sektörü çalışanlarının greve gideceklerini duyurmasının ardından artan arz yönlü endişelere rağmen düşüş göstermesi dikkati çekti. Grev bugün üç açık deniz sahasında başlarken, sendika çözüm bulunamaması durumunda 6 Temmuz'da üç sahada daha çalışmaların durdurulacağını açıklamıştı.

Motorine büyük indirim! Brent petrol çakıldı, haberler peş peşe (7 Temmuz akaryakıt fiyatları) Akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleri peş peşe geliyor. Brent petrol fiyatları, ani düşüş ile 100 doların altını gördü. Bu düşüş sonrası motorin fiyatlarında 2,09 TL'lik indirim beklentisi oluştu. İndirimin perşembe gece yarısından itibaren geçerli olması bekleniyor.

Petrol fiyatlarındaki ateş söndü: Benzin ve motorin fiyatlarında yeni indirim bekleniyor Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla birlikte yükselişe geçen petrol fiyatları, küresel resesyon beklentilerinin talebe zarar vereceğine yönelik endişelerle düşüşe geçti. 130 dolarlara kadar çıkan Brent petrol 110 doların altına kadar geriledi. Güne 104 dolardan başlayan Brent petrol gün içinde 107 dolara kadar çıktı. Petroldeki düşüş ise benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisi oluşturdu. Peki motorin ve benzine indirim geldi mi? İşte indirim halinde oluşacak yeni rakamlar…