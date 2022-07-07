Türkiye Gazetesi

İDDMİB tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ihracatı, Haziran ayında, 2021’in Haziran ayına kıyasla yüzde 18,5 artarak 23 milyar 395 milyon dolara çıktı ve tüm zamanların aylık ihracat rekorunu kırdı. Demir ve demir dışı metaller sektörünün ihracatı haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,6 artışla 1,35 milyar dolara, Ocak-Haziran 2022 ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,6 artarak 7,82 milyar dolara ulaştı. Sektörün Türkiye'nin toplam aylık ihracatı içerisindeki payı yüzde 5,8 oldu.

EN FAZLA ALÜMİNYUM SATILDI

Alt sektör ihracatında en fazla ihracat 599,7 milyon dolar ile alüminyum ürün grubunda gerçekleşti. Alüminyum sektörünü 251,5 milyon dolar ile metal eşya, 246,4 milyon dolar ile demir çelik mamulleri ve 219,8 milyon dolar ile bakır ürün grupları takip etti.

Haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,5 artışla 749,2 milyon dolarla en çok Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yapıldı. Ülke bazında en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında 189,6 milyon dolar ile Almanya ilk sırada yer alırken, 113,5 milyon dolar ile İtalya ikinci, 83,5 milyon dolar ihracat ile ABD üçüncü oldu.

Ocak-Haziran 2022'de en çok ihracat 1,13 milyar dolar ile Almanya'ya gerçekleşti. İkinci sıradaki İtalya'ya 629 milyon dolar, üçüncü sırada yer alan ABD'ye ise 468 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

‘ÜLKEYE GİREN DÖVİZ ARTIYOR’

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, "Yeni dönemde katma değeri yüksek ihracata odaklanıp ihraç birim fiyatının yükselmesini ve ülkemize getirdiğimiz dövizin artmasını sağlayacağız." diyerek konuyu değerlendirdi.

Tecdelioğlu, ihracatın Türkiye ekonomisinin lokomotifi olduğunu belirterek, şu şekilde konuştu: "Biz de hem demir ve demir dışı metaller sektörünün hem de ülkemizin toplam ihracatına daha fazla katkı sağlamak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Yeni dönemde yönetim olarak katma değeri yüksek ihracata odaklanıp ihraç birim fiyatının yükselmesini ve ülkemize getirdiğimiz dövizin artmasını sağlayacağız.

Birliğimizin en fazla ihracat kalemi olan alüminyumda, çubuk, profil ihracatında dünyada 3'üncü, Avrupa'da 2'nci sıradayız. Alüminyum teller örme halatlarda dünyada 3'üncü, Avrupa'da ise birinci sıradayız. Bakır boru bağlantı parçalarının ihracatında dünyada 7'nci, Avrupa'da 5'inci sırada yer alıyoruz. Bizim tercih sebebi olduğumuz konjonktürde yönetimim ve ben ihracatçımız için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Daha fazla pazarda daha fazla ihracatçı ile yer almak, katma değerli üretimin ihracatını sürdürebilir kılmak ve en önemlisi markalaşma için elimizden geleni yapmak için buradayız."

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