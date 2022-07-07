Türkiye Gazetesi

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, Reşat altının 104 yıl sonra yeniden basılmasına ilişkin Darphane'nin Beşiktaş'taki genel müdürlük binasında düzenlenen toplantıda konuştu. Darphane'nin Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'un fethinden sonra 1467'de hızla genişleyen imparatorluğun para ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulduğunu ve 555 yıllık kadim bir devlet kurumu olduğunu söyledi.

1909-1918 yıllarında Osmanlı Devleti'nin padişahlık makamında bulunan Sultan Reşad'ın tahta çıkışı anısına Reşat altının Darphane tarafından 5 farklı gramaj değerine sahip olarak basıldığını anlatan Şahin, vatandaşlar tarafından yoğun rağbet görmesi nedeniyle sarrafiye piyasasında da yüksek ilgi duyulan Reşat altınların tekrar basılması yönünden gelen talepler doğrultusunda üretim sürecinin başladığını bildirdi.

ÜRETİM HAKKI SADECE DARPHANE’DE

Üretim hakkı sadece Darphanede olan bu ürünlerin kimliği belirsiz kişilerce yurt içi ve yurt dışında üretilip, kaçak olarak piyasaya sürüldüğünü belirte Abdullah Yasir Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü

"Güvenlik güçlerinin farklı zamanlarda yapmış olduğu operasyonlarda çok önemli miktarda Reşat altına el konulmaktadır. Usulsüz şekilde üretimi yapılan bu altınların ayar ve ağırlıkları standart dışı olduğundan, vatandaşlar da bilmeyerek aldıkları için çok büyük zarar görmekte ve mağdur olmaktadır. Bu durum kamu ve toplum yararına da önemli ölçüde zarar vermektedir. Bununla birlikte ağırlığı ve ayarı standart olmayan bu imitasyon altınlarını yetkisiz şekilde üreten kişiler de bu işten haksız ve kayıt dışı kazançlar elde etmektedir."

ORİJİNAL REŞAT ALTIN YENİDEN ÜRETİLDİ

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Şahin, Reşat altınların, ayar, ağırlık ve güvenlikli bir standartla aslına uygun teknik özelliklerde, tekrar üretilmeye başlandığını söyledi.

Reşat altınların 5 farklı gramda, 22 ayar (916,6 milyem) olarak üretildiğini belirten Şahin, bu altınların, aslına uygun şekilde ayar ve ağırlık toleranslarının binde iki olarak üretildiğini ve bugün itibarıyla piyasaya arz edilmeye başlandığını bildirdi.

ÖNDE TUĞRA ARKADA MEŞALE

Reşat altınların ön yüzünde V. Mehmed Reşad'ın tuğrasının, çapraz iki meşale ile defne yaprağından çelenk yer aldığını aktaran Abdullah Yasir Şahin, tuğranın alt kısmında Mehmed Reşad'ın cülusunun kaçıncı yıl dönümünde basıldığının yazıldığını dile getirerek şu bilgileri verdi:

"Tuğranın yanında ise 'reşad' yazar. Yine ön yüzün üst tarafında da 7 tane yıldız vardır. Sikkelerde yer alan meşale, bilgiyi, aydınlığı ve uygarlığı temsil etmektedir. Yapraklı defne dallarından oluşan çelenk, zorluklara tahammülü, gücü, sabrı, bilgeliği ve barışı temsil eder. Yedi adet yıldız ise çeşitli Anadolu ve Rumeli’de bulunan eyaletleri temsil eder. Arka yüzünde İstanbul'da basıldığını belirten 'Azze nasruhu duribe fi Konstantiniyye' yazısı, hemen altında ise Mehmed Reşad'ın tahta çıktığı Rumi '1327' tarihi yer alır. Etrafında ise ön yüzündeki gibi defne yaprağından çelenk yer almaktadır. Üst kısımda ise bir adet yıldız yer almaktadır."

REŞAT ALTIN ALACAKLARA UYARILAR

Söz konusu ürünlerin Darphane tarafından basılmasının verdiği güvenceye ek olarak, gözle görülemeyecek ölçülerde mikro metinle ilave güvenlik özellikleri kullanıldığını kaydeden Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Şahin, Reşat altın satın almak isteyenlere şu uyarılarda bulundu:

“Mutlaka Darphane tarafından üretilmiş güvenlikli ürünleri talep etmelerini öneriyoruz. Böylece alırken yine aslına uygun olarak basılmış doğru ürünlere sahip olacaklardır. Daha sonra satarken milyem ve gram değerindeki doğruluktan dolayı herhangi bir zararla karşı karşıya kalmayacaklardır. Reşat altınlarda bulunan güvenlik ögeleri yüksek çözünürlükteki akıllı telefonların kameralarıyla rahat ve basit bir şekilde kontrol edebilme imkanına sahiptir.

MEŞALELERDEKİ DETAYLARA DİKKAT

Ön yüzünde bulunan meşalelerden soldakinde 'yuvarlak' işaret, sağdaki meşalede ise açıları Darphane tarafından özel yöntemlerle ölçülebilen belirli açılarla üretilmiş 'dörtgen' yer almaktadır. Arka yüzeyinde ise defne yaprağından oluşan çelenkteki belirli defne yapraklarında ölçüleri yine Darphane tarafından özel yöntemlerle ölçülebilen ve üretim yılını belirten Arapça '2022 (٢٠٢٢)' ibaresi yer almaktadır. Bu güvenlik ögeleri her yıl değişecektir."

8 BİN 300 ADET ÜRETİLDİ

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Şahin, Reşat altınların 1918'den sonra üretilmediğini ancak piyasada alım-satımının sürdüğünü kaydederek, yoğun talep üzerine üretime başladıklarını söyledi.

Üretime kuyumculardan gelen talep üzerine devam edecekleri bilgisini veren Şahin, piyasada 1918 öncesine ait kaç adet Reşat altın olduğuna dair bilgilerinin bulunmadığını ancak çok sayıda sahte ve taklit ürünlerin dolaşımda olduğunu söyledi.

GÜVENLİK ÖGELERİ HER YIL DEĞİŞECEK

Şu anda 8 bin 300 adet orijinal Reşat altın üretildiğini ve vatandaşların ihtiyacının karşılanması amacıyla yeni üretilen Reşat altınların kuyumculara verildiğini belirten Abdullah Yasir Şahin, şu bilgileri verdi:

“Vatandaşlarımız alacakları Reşat altının Darphane tarafından basıldığından emin olsun. Piyasada sahteciliği çok yaygın. Cep telefonundan yüksek çözünürlükteki kamerayla fotoğrafını çekip veya büyüterek bahsettiğim 2022 yazısının görebilecekler. Orijinalinde bu rakamlar yok. Bu, bizim bastığımız altınlarla ilgili bir güvenlik ögesidir. Güvenlik ögelerimizi önlem olarak her yıl değiştireceğiz."

Reşat altının piyasadaki değerine de değinen Şahin, gün içerisinde fiyatların değiştiğini belirterek "Şu anda 6 bin 400-6 bin 450 TL aralığında. Alım-satım fiyatı arasında şu anda 70-80 liralık fark bulunuyor." şeklinde konuştu