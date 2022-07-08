Türkiye Gazetesi

Osmanlı döneminde kullanılmaya başlanılan Reşat altın yeniden basılıyor. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, vatandaşların yüksek ilgisi nedeniyle ve piyasadaki sahte basımların önüne geçebilmek amacıyla Reşat altın basımına yeniden başladığını açıkladı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Reşat altınlar, ayar, ağırlık ve güvenlikli bir standartla aslına uygun teknik özelliklerde, tekrar üretilmeye başlandı. 5 farklı gramda, 22 ayar olarak üretilen altınlar bugün (dün) itibarıyla piyasaya arz edilmeye başladı. Vatandaşlarımıza, kuyumcularımızdan Reşat altın satın almak istediklerinde mutlaka darphane tarafından üretilmiş güvenlikli ürünleri talep etmelerini öneriyoruz" diye konuştu.

SAHTECİLİĞE DİKKAT

Abdullah Yasir Şahin, şu anda 8 bin 300 adet orijinal Reşat altın ürettiklerini ifade ederek “Bunları vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak üzerine kuyumculara veriyoruz. Kuyumcular üzerinden vatandaşlara gidiyor. Vatandaşlarımız alacakları Reşat altın darphane tarafından basıldığından emin olsun. Piyasada sahteciliği çok yaygın. Cep telefonundan yüksek çözünürlükteki kamerayla fotoğrafını çekip veya büyüterek bahsettiğim 2022 yazısının görebilecekler. Orijinalinde bu rakamlar yok. Bu, bizim bastığımız altınlarla ilgili bir güvenlik ögesidir. Güvenlik ögelerimizi önlem olarak her yıl değiştireceğiz" diye konuştu.

6.400 TL CİVARINDA OLACAK

Şahin, Reşat altının piyasa değerine ilişkin soru üzerine "Şu anda 6 bin 400-6 bin 450 TL aralığında ancak gün içerisinde değişiyor biliyorsunuz. Alım-satım fiyatı arasında şu anda 70-80 liralık fark bulunuyor" açıklamasında bulundu.

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