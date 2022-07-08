Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Dünyada teknolojik gelişimle birlikte 5G çalışmaları da hızlandı. Türkiye'de de zaman zaman bu teknolojide geç kalındığına dair tartışmalar yapılırken, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, 5G'ye geçişte yerli ve millî teknolojinin önemine dikkat çekti. Türkiye'deki fiber altyapının 5G'ye geçiş için yeterli olmadığını söyleyip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5G için yerlilik oranı işaret ettiğini hatırlatan Erkan "Türkiye'nin fiber altyapısı, 5G için henüz uygun değil. Türkiye'nin her yerine fiber hat kurulmuş olmalı. 1 milyon kilometrelik hatta ihtiyaç var. Ortak altyapı ve dijitalleşme, 5G'nin can damarı. Yerli ve milli teknolojilerle 5G'de dışa bağımlılığı en aza indirmeliyiz. 5G'de bütün ülkeler yerli kaynaklarını ortaya koymaya çalışıyorlar. Bu konuda biz de elimizi taşın altına koyuyoruz. Yerli baz istasyonumuz Ulak ve BTK'nın desteğiyle HTK (Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi) oluşumu içindeyiz. Yerli ve milli 5G teknolojisine katkıda bulunacak tüm firmalara laboratuvarlarımızı açtık, birlikte çalışıyoruz. Ülkemizin dijitalleşme ve mobilitedeki en önemli projelerinden olan yerli otomobil TOGG’daki gibi yüksek yerlilik oranına sahip 5G teknolojilerine geçişte de ‘babayiğit’ olmaya adayız" diye konuştu.

ERKEN GEÇİŞ YERLİLEŞMEYE ENGEL

5G için çizdikleri yolda 5 doğru belirlediklerini anlatan Murat Erkan, bunun ilkinin 'doğru teknoloji' olduğunu söyledi. Doğru teknolojinin yerli ve milliye imkân sağlayacak, millî ekosisteme entegre olacak bir yerlilikle mümkün olacağını ifade eden Erkan “5G’ye erken geçişin ülkemiz ekonomisi açısından faturaları olabilir. Hem ülke ekonomisine fayda sağlamak hem de dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla teknolojide yerlileşmeyi önemsiyoruz. Öte yandan dünyada 5G hâlâ sadece yüksek hızlı internet amacıyla kullanılıyor. Endüstriyel kullanımı için gerekli standartlar henüz tamamlanmadı. Bunların 2024’te tamamlanması hedefleniyor. Acele etmek yerine ticari olgunlaşmayı beklemeliyiz” diye konuştu. Ortak altyapı ve dijitalleşmenin 5G’nin can damarı olduğunu, fiber altyapının belirli bir olgunluğa ulaşmadan 5G’ye geçişi sağlıklı bulmadıklarını ifade eden Erkan “5G’ye geçiş, fiberde yatırımı hızlandıracak adımlarla kolaylaşacak. Daha verimli bir altyapı yatırımı ve ülkeden döviz çıkışının sınırlandırılabilmesi için ortak altyapı modeli şart. Bunun için bir şirket kurulsun, biz altyapıyı ondan kiralayalım. Operatörlerin altyapıya yatırımı azalınca yenilikçi ürün ve servislere yoğunlaşacaktır” diye konuştu.

Turkcell olarak 4.5G ihalesinde Avrupa'daki en geniş 4.5G spektrum bandını aldıklarını hatırlatan Murat Erkan “Bu sayede hem kullanıcıların hem de endüstrilerin ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabiliyoruz. Mobilde süper hızlı, evde yavaşız. Altyapıdan dolayı. Örnek vermek gerekirse bizim 4.5G’miz, bazı ülkelerin bazı yerlerdeki 5G’sinden hızlı” örneğini de verdi.

Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Yerli ve milli 5G cihazlar piyasaya çıkacak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli ve milli 5G ürün geliştirerek piyasaya sürüleceğini açıkladı. Karaismailoğlu, yerli ve milli ürünler kullanılarak oluşturulan uçtan uca 5G şebekesi üzerinden ticari 5G telefonlar aracılığıyla çeşitli 5G arama ve veri aktarımı senaryolarının test edildiğini söyledi.

Türkiye’nin devlerinden 5G iş birliği Arçelik, Nokia ve Türk Telekom güçlerini birleştirerek Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, KOSGEB ve TÜBİTAK TÜSSİDE’nin desteği ile Türkiye’de 5G altyapısıyla hayat bulan imalat sanayi teknoloji çözümleri oluşturmak için 5G@EndTech programını hayata geçirdi.